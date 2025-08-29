[헤럴드경제=민성기 기자] 브루노 마스와의 듀엣곡 ‘APT.(아파트)’로 전 세계적인 히트를 친 그룹 블랙핑크 로제(28)가 유튜브 채널 수익으로 연간 110억 원의 수익을 올렸다는 분석이 나왔다.

포브스 코리아가 지난 27일 공개한 ‘2025 셀럽 유튜버 순위’에 따르면 로제는 구독자 수 1810만명으로 1위에 올랐다.

로제는 채널에 86개의 영상을 올렸고, 조회수는 약 36억 뷰를 기록했다. 이에 따른 연 소득이 110억6000만원에 이를 것으로 추정된다.

해당 유튜버 순위에서 1위는 로제가 차지했고, 이어 2위는 비트펠라하우스, 3위는 베이비몬스터, 4위는 블랙핑크가 차지했다.

로제는 지난해 팝스타 브루노 마스와 협업한 ‘APT.(아파트)’로 세계적인 인기를 끌었다. 로제의 솔로 정규앨범 선공개 곡인 ‘아파트’는 한국 술자리 게임에서 영감을 얻은 노래다.

‘아파트 아파트’라는 중독적인 후렴구와 경쾌한 드럼 연주가 특징이다. 이 곡은 공개 7일 만에 계 최대 음원 플랫폼 스포티파이에서 1억 스트리밍을 달성했으며, 미국 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’에선 최고 3위에 올랐다.

여기에 K팝 여성 아티스트 신기록을 갈아치우며 해당 차트에서 41주 연속 진입하는 기염을 토했다.

로제는 ‘아파트’ 인기를 바탕으로 지난 4월 미국 시사주간지 ‘타임’이 뽑은 ‘올해 가장 영향력 있는 100인’에 선정됐다.

최근에는 대중음악 시상식 ‘2025 MTV 비디오 뮤직 어워즈’(VMAs)에서 8개 부문 후보에 올랐다. K팝 솔로 기준 최다 지명 기록이다.