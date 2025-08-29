첨단전력기획관실로 조직 체계 일원화 장관 정책결정 지원 ‘AI 정책참모’ 구축

[헤럴드경제=전현건 기자] 군이 향후 국방 인공지능(AI) 기술을 고도화해 전장에서 지휘관의 결심을 지원하거나 국방 정책결정을 보좌하는 AI 전투참모·정책참모 체계를 구축한다.

국방부는 29일 오후 용산 국방부 청사에서 이두희 차관 주관으로 국방인공지능 회의를 개최했다.

이날 회의에는 국방부 자원관리실장과 전력정책국장, 합동참모본부 지휘통신부장, 육군 정책실장, 해·공군 정보화기획참모부장, 국방연구기관 등이 참석했다.

국방부는 이번 회의를 통해 국방 인공지능 정책을 논의단계에서 실행단계로 전환하고 AI 기술의 국방분야 적용을 위해 실질적인 정책 추진을 본격화한다.

우선 국방부는 그간 각 부서에 산재해 있던 국방 AI 관련 업무를 첨단전력기획관실이 총괄하도록 조직체계를 일원화하기로 했다.

또한 군장성급 인사가 맡아온 첨단전력기획관 직책을 민간 전문가 영입이 가능한 ‘개방형 공모직’으로 전환해 국방 AI 정책 추진을 맡기기로 했다.

첨단전력기획관은 오는 9월부터 공모를 진행할 계획이다.

국방부는 이를 바탕으로 단기적으로는 AI 기술을 활용해 행정업무 효율성을 높이고 중·장기적으로는 국방부 장관의 정책 결정을 지원하는 ‘인공지능 정책참모’를 구축하겠다고 밝혔다.

이 차관은 “병역자원 부족 등 국방이 당면한 위기를 극복하기 위해 마지막 골든타임이라는 절박한 심정으로 국방 인공지능을 통한 혁신에 매진할 것”이라고 말했다.