[헤럴드경제=구본혁 기자] “반도체 폐수 속에는 다양한 유독 화학물질이 섞여있다. 화학물질이 유출되면 반드시 소방과 관계당국에 신고를 하는 것이 필수다.”(국내 반도체 전문가)

과학기술정보통신부 산하 정부출연기관인 나노종합기술원에서 지난 18일 반도체 생산시설 2층에서 화학물질이 누출되는 사고가 발생했다. 반도체 세척용 폐수를 처리하는 배관이 30cm 파열되면서 화학물질이 누출된 것. 나노종합기술원 자체 조사 결과 누출된 화학물질은 초산과 폼산 등 1리터 가량으로 파악됐다.

나노종합기술원은 사고 발생 후 ‘화학물질 누출 안내 문자’를 건물내 직원들과 KAIST에 전파했고, 약 400여 명이 긴급 대피하는 상황이 펼쳐졌다.

문제는 발생 초기 암모니아 누출이 의심되면서 직원들의 피해 상황까지 살폈지만 소방 당국에는 신고조차 하지 않았다는 점이다.

특히 나노종합기술원은 KAIST 내부에 자리잡고 있어 혹여 모를 사고가 발생했다면 건물에 상주하는 직원들 뿐만 아니라 1만명이 넘는 학생들의 안전도 담보할 수 없다. 기술원 측은 ‘화학물질관리법’에 따라 인명 피해여부, 유출된 물질의 종류와 양, 자체 후속조치 가능 여부 등을 고려해 주무부처인 과학기술정보통신부에는 알렸지만 자체 대응이 가능해 소방에는 신고를 하지 않았다는 입장이다.

익명을 요구한 한 반도체 전문가는 “화학물질 유출의 정도는 현장에서 육안으로 바로 확인하기 어렵다”면서 “소방, 환경부 등 전문가집단이 정밀 분석을 하는 것이 반드시 필요하다”고 말했다.

이어 “폐수 배관이 폭발할 정도라면 내부 균열이나 부식이 상당히 진행됐을 것”이라며 “폐수관 뿐만 아니라 반도체 공정에 활용되눈 불산, 황산 등 가스배관도 정밀 진단해 혹시 모를 사고를 방지해야 한다”고 지적했다.

환경부는 화학물질사고가 났을때는 반드시 신고하는 것이 원칙이라면서 나노종합기술원 사고 현장 조사에 착수했다. 나노종합기술원에 폐수 유출 경위와 조치 경위 등을 조사하고 안전진단에 나선 상태다.

한편 주무부처인 과학기술정보통신부의 미진한 대처에도 비판의 목소리가 커지고 있다.

과기정통부는 이번 사고는 ‘연구실 안전환경 조성에 관한 법률’에 의한 연구실 사고로 볼 수 없다면서도 안전관리를 강화할 방안을 마련할 계획이라고 밝힌바 있다. 사고지점이 일반적인 연구실이 아닌 외부로 연구실 사고가 아니라는 것이다.

과학기술계 관계자는 “대통령도 안전사고를 직접보고하라고 강조하고 있는 상황”이라면서 “매년 연구실 사고가 빈번하게 발생하는데 주무부처가 적극적인 대응책을 내놓을 필요가 있다”고 말했다.