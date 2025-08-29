서경덕 교수·이상순과 의기투합 ‘다시 쓰는 대한이 살았다’ 공모전

KB금융그룹은 광복 80주년을 맞아 진행하는 ‘다시 쓰는 대한이 살았다’ 국민 참여 캠페인의 홍보 영상(사진)을 29일 공개했다.

‘다시 쓰는 대한이 살았다’는 3·1운동 100주년을 기념해 2019년 KB국민은행에서 공개했던 ‘대한이 살았다’의 리마인드 캠페인이다. KB금융은 ‘대한이 살았다’ 음원을 작곡한 정재일 음악 감독의 미공개 멜로디에 맞춰 광복의 의미와 후손들이 이어갈 희망의 이야기를 담은 새로운 노랫말을 공모한다. 8월 29일은 대한제국이 일본제국에 의해 합병돼 국권을 잃게 된 경술국치일(1910년)이자 독립운동가 만해 한용운 선생이 태어난 날(1879년)이다. KB금융은 역사의 아픔인 경술국치일을 기억하고, 나라를 되찾기 위해 고귀한 희생을 하신 순국선열의 정신을 미래 세대에게 전달하고자 영상을 제작했다. 이번 영상은 한용운 선생이 말년을 보낸 서울 성북구의 ‘심우장’에서 촬영을 진행했다. ‘대한이 살았다’ 홍보대사인 서경덕(오른쪽) 교수와 싱어송라이터 이상순(왼쪽)이 참여해 독립운동가들의 발자취를 되돌아보고 그 정신을 잇는 노랫말 공모전 ‘다시쓰는 대한이 살았다’의 의미와 취지를 전달한다.

‘다시 쓰는 대한이 살았다’ 노랫말 공모전의 응모기간은 오는 10월 13일까지이며, KB금융과 서경덕 교수, 아티스트 이상순이 함께 심사에 참여한다. 오는 11월 3일 발표되는 최우수 선정작은 편곡 등의 작업을 거쳐 내년 3월 1일인 ‘107주년 삼일절’에 기념영상과 함께 공식음원으로 공개될 예정이다. 유혜림 기자