올해 대비 8.2%↑…軍첨단화·자긍심 고취 한국형 스텔스 ‘KF-21 블록Ⅲ’ 연구 착수 보수인상 등 초급간부 처우개선 3종세트

내년도 정부 국방 예산안이 올해보다 5조원가량 늘어난 66조3000억원 규모로 편성됐다.

올해 국방예산 61조2000억원에서 8.2% 늘어난 수치다.

정부는 29일 이 같은 내용이 포함된 내년도 예산안을 공개했다.

초급간부 내일준비적금과 급식단가 인상 등 전력운영 46조1203억원, 한국형 차세대 스텔스전투기 연구와 첨단무기 전환을 위한 국방 연구개발(R&D)을 비롯한 방위력 개선 20조1744억원으로 구성됐다.

내년도 국방 예산안은 첨단 무기체계 도입과 군 자긍심 고취, 첨단군대 육성에 중점을 뒀다.

우선 한국형전투기 KF-21 보라매 개발 경험을 토대로 한국형 차세대 스텔스전투기 개발에 나선다는 구상이다.

정부는 “축적된 연구 역량을 극대화해 한국형 차세대 스텔스전투기 연구에 착수할 것”이라며 “스텔스 브릿지와 구조·소재·센서 3대 기능에 636억원을 신규 편성했다”고 설명했다.

한국형 차세대 스텔스전투기의 구체적인 내용은 공개되지 않았지만 사실상 KF-21 보라매의 블록Ⅲ 개념이 될 것으로 보인다.

현재 KF-21은 2026년 전력화를 목표로 기본 비행성능과 공대공 전투능력을 구비한 블록Ⅰ과 2027년 상반기를 목표로 추가무장을 더해 공중전은 물론 지상타격 능력까지 구비하는 블록Ⅱ 2단계에 걸친 진화적 개발사업으로 추진 중이다.

한국형 차세대 스텔스전투기는 KF-21 블록Ⅲ 개념으로 설계에 일부 반영된 내부 무장창을 확장해 사실상 5세대 스텔스전투기 수준의 성능을 확보하겠다는 구상으로 보인다.

이미 방위사업청과 한국항공우주산업(KAI)은 내부 무장창을 적용해 스텔스 성능을 극대화한 KF-21EX와 전자전 능력에 초점을 맞춘 KF-21EA 등 KF-21의 파생형 개발을 검토하는 것으로 알려진 바 있다.

최근 안규백 국방부 장관 주재로 열린 방위사업추진위원회(방추위)에서 애초 2028년 말 예정이었던 KF-21 공대지 전투능력 구비를 2027년 전반기로 1년 반 이상 앞당긴 것도 차세대 스텔스전투기로서의 KF-21 블록Ⅲ 연구개발을 염두에 둔 것으로 풀이된다.

현재 양산에 착수한 KF-21 전용 미사일과 엔진 등이 포함된 개발·양산 예산도 편성됐다. 미래전에 대비한 인공지능(AI)과 드론, 로봇 등 투자 확대와 민간 우수기술을 활용한 피지컬 드론과 로봇 연구개발 착수 등 첨단무기 관련 예산도 늘어나거나 신규 편성됐다.

또 첨단기술을 보유한 스타트업 발굴과 육성, 해외진출 등 생태계 구축으로 ‘K-방산’ 4대 강국 발판 마련을 위한 예산도 증액됐다. 이와 함께 병사 복무기간 단축과 급격한 월급 인상으로 상대적 박탈감이 커진 초급간부들의 사기 진작을 위한 예산도 늘어난다.

정부는 초급간부 보수인상과 단기복무장려금 지원 대상 확대, 자산형성이라는 이른바 ‘초급간부 처우개선 3종 세트’를 활용해 처우개선 등 복지증진을 도모한다는 계획이다.

우선 하사와 중사, 소위, 중위 등 5년 미만 군복무 초급간부들을 대상으로 3.5%+3.1%, 최대 6.6% 수준의 보수를 인상하기로 했다. 민간대상 부사관과 학군부사관 등 단기복무장려금과 수당 지원대상도 확대한다.

또 장기전환을 포함한 장기복무자의 경우 3년간 월 30만원씩 1080만원의 내일준비적금을 지원한다. 평일 2만원에서 3만원, 휴일 4만원에서 6만원 등 당직비와 전투역량강화비도 오른다.

주임원사활동비 역시 기존 월 30만원에서 35만원으로 인상한다.

장병들과 관련해선 3년간 1일 1만3000원으로 동결된 급식단가를 1만4000원으로 인상하고, 전방부대 위주로 보급됐던 신형 전투피복을 전부대로 확대한다.

병 자기개발을 위한 원경강좌와 e북 지원을 확대하고 전장병 AI(409억원)·드론(190억원) 교육 등 인프라를 조성하기로 했다.

이밖에 예비군과 관련해서는 숙영을 원칙으로 하는 동원Ⅰ의 경우 현재 8만2000원에서 9만5000원, 비숙영인 동원Ⅱ는 현재 4만원에서 5만원으로 동원훈련비를 인상하고 도시락비는 기존 8000원에서 9000원으로 올린다.

아울러 ‘2025~2029년 국가재정운영계획’에 따르면 국방예산은 2028년 70조원 시대에 돌입하고 2029년 75조2000억원에 달할 전망이다.

이 기간 국방 분야 지출은 연평균 5.6% 인상돼 정부의 총 재정지출 연평균 5.5%를 상회한다.

이는 이재명 대통령이 한미정상회담에서 미국 측의 국방비 증액 요구가 예상되는 가운데 도널드 트럼프 대통령에게 선제적으로 국방비를 증액하겠다고 천명한데 따른 것으로 풀이된다.

올해 61조2000억원인 국방예산은 2026년 66조3000억원, 2027년 69조7000억원, 2028년 73조2000억원, 그리고 2029년엔 76조2000억원으로 계획됐다. 신대원 기자