“21세기에는 미국, 중국, 러시아 등 강대국들이 갈등을 겪는 대전쟁의 시대가 온다. 핵무기에는 전쟁 억제력을 기대하기 힘들 것이다”

1990년대에는 강대국 간 전쟁은 상상도 할 수 없었다. 누구라도 도발을 하면 핵전쟁으로 이어지면서 인류가 공멸할 것이라는 우려가 컸기 때문이다. 하지만 당시 국제정세 분석가였던 조지 프리드먼은 오히려 21세기에 대전쟁의 시기가 오며, 핵은 전쟁을 막는 데 아무런 소용이 없을 것이라고 예측했다. 실제로 30여 년이 지난 지금, 프리드먼의 예언은 현실이 되고 있다. 미국은 우크라이나를 가운데 두고 러시아와 대리전을 하고 있고, 서태평양 주도권을 쥐기 위해 대만을 호시탐탐 노리는 중국과 대립각을 세우고 있다. 프리드먼의 저서 ‘전쟁의 미래’가 재출간된 것도 30여 년 전에 나왔던 그의 저서가 아직 현 국제 정세를 설명하고 예측하는 데 유용하기 때문이다.

저자는 모든 전쟁의 승패는 무기 체계와 교리에 달렸다고 분석한다. 3000여 년 전 다윗이 골리앗과의 대결에서 이길 수 있었던 것도, 베트남이 최강대국 미국을 상대로 승리를 거둘 수 있었던 것도 적절한 무기와 함께 교리가 잘 맞아떨어졌기 때문이라고 분석한다.

특히 미래의 전장에서는 무기 체계가 지상·바다·공중이 아닌 우주에 있다고 단언한다. 1970년 전후로 정밀 유도 무기가 출시되면서 민첩성과 속도가 승리의 관건이 됐는데, 이처럼 빠르고 정확하게 움직이는 무기에 대응하기 위해서는 사람이 볼 수 없는 것까지 정확히 볼 수 있어야 한다. 이는 표적을 식별하고 유도하는 플랫폼을 우주에 설치할 수밖에 없어 우주 전쟁으로 이어질 수 있다는 것이다.

저자는 우주도 지상처럼 요충지, 관문, 불모지 등 다채로운 지형학이 존재한다고 말한다. 이는 지구가 태양 주위를 돌고 있는 ‘두 행성 시스템’의 일부이며, 달이 지구를 공전할 때마다 정확히 한 번 자전한다는 사실도 영향을 미친다. 지구는 늘 달의 한쪽 면만 보고, 중력의 차이로 인해 달에서 지구로 무기를 발사하는 것은 그 반대의 경우보다 훨씬 적은 에너지가 필요하다.

20세기 말 가장 강력한 전쟁 억제 수단으로 여겼던 핵무기는 더 이상 그 역할을 하지 못한다고 저자는 주장한다. 핵무기가 지난 80년간 쓰이지 않은 이유는 “쓸모가 없었기 때문”이라고 한다. 모든 무기는 전략과 연계되고 전략은 정치와 필연적으로 연계될 수밖에 없는데, 핵무기와 정치 사이에는 어떤 연결고리도 없기 때문이라는 것이다. 실제로 미국은 그 기간 핵무기를 보유하고 있었지만 핵보유 여부와 상관없이 일부 전쟁에서 패전을 감수했다.

이같은 국제 정세 속에서 한국은 어떤 변화를 겪게 될까. 저서는 개정 한국어판 서문에서 “미군의 한국 주둔은 더 이상 중요한 사안이 되지는 않을 것”이라고 조언한다. 신소연 기자