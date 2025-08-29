향후 6개월간 청소년 AI 역량 강화 지원

[헤럴드경제=김은희 기자] KB금융그룹의 정보기술(IT) 계열사인 KB데이타시스템은 지난 23일 서울 마포구 마포청소년문화의집에서 청소년을 위한 인공지능(AI) 교육 프로그램 ‘유스 AI 프로젝트:D’ 파트2 첫 수업을 진행했다고 29일 밝혔다.

유스 AI 프로젝트는 디지털 시대 청소년의 AI 역량 강화를 위해 6개월간 진행되는 교육 과정이다. KBDS의 사회공헌 AI 커뮤니티 ‘KB 아이투게더(ITogether)’가 주관한다. 올해 프로그램은 마이크로소프트와 협업해 AI에 특화된 프로그래밍 커리큘럼으로 구성됐다.

커리큘럼은 마이크로소프트 애저(Azure) 기반 AI 기본학습, 코드 기반 프롬프트 엔지니어링을 시작으로 AI 에이전트(Agent) 구현까지 단계별로 진행된다. 마지막 과정에서는 해커톤 형식의 디자인 싱킹 워크숍을 통해 ‘나만의 AI 에이전트’를 직접 기획·구현한다. 학생들은 다양한 API(응용 프로그램 인터페이스)를 활용한 애플리케이션 개발까지 경험할 수 있다.

KBDS는 상암고, 광성고, 영훈고, 미래산업과학고 등 다양한 학교에서 프로그래밍, AI에 높은 관심과 경험을 보유한 청소년을 참가자로 모집했다. 교육에는 KBDS 10명, 마이크로소프트 9명 등 총 19명의 현업 IT 전문가가 강사진으로 참여하며 대학생 멘토도 함께한다.

첫 수업과 함께 진행된 발대식에서는 강사진과 대학생 멘토에게 위촉장이 수여됐다. 교육에 사용된 노트북은 KBDS에서 기부한 사회복지공동기금을 통해 마련됐다.

박찬용 KBDS 대표이사는 “지역사회와 함께 성장하는 모델을 마련하고자 이번 교육 프로그램을 추진했다”며 “청소년이 미래 사회에 필요한 AI 역량을 키울 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.