환경부, 서울시, 자동차안전연구원 등과 협업 28일 운행을 알리는 시험 운전과 청소 작업 시연 진행

[헤럴드경제=양대근 기자] 국내 수입 중·대형 상용차 시장을 선도하는 볼보트럭코리아(대표이사 박강석)는 지난 28일 오전 경기 동탄 볼보트럭코리아 본사에서 대형 전기트럭 기반 공공 청소차량의 시험 운전을 선보이며, 서울 및 수도권 지역에서의 시범운행을 개시한다고 29일 밝혔다.

이번 볼보 대형 전기 트럭의 청소차량 시범운행은 탄소중립과 관련하여 시급한 과제 중 대형 상용차의 전동화 전환을 가속화하기 위한 공공 프로젝트의 일환으로 추진된다. 특히 최근 정부 발표에서도 기존의 디젤 청소차량이 운행 중 가장 많은 탄소를 배출한다는 점이 지적되면서, 전기 청소차량 도입의 필요성이 한층 더 부각되고 있다.

시범운행 개시를 알리며 진행된 당일 행사 현장에서는 운행 계획 발표와 차량 소개 이후 실제 운전 및 청소 작업 시연이 진행되었고, 동시에 SK이노베이션 E&S 아이파킹의 이동식 전기차 충전 차량을 통해, 시간과 장소에 구애받지 않는 자유로운 충전 서비스가 제공되어 대형 전기트럭의 상용화 가능성을 보여주었다.

참석한 환경부, 자동차안전연구원, 서울시, 서울시생활폐기물협회, 한국생활폐기물공제조합, 동작구의 주요 관계자들은 탄소 절감을 위한 공공 청소차량 전동화의 의미와 필요성을 함께 공유하기도 했다.

이번 수도권 공공 청소차량 시범운행에 투입되는 볼보 대형 전기트럭에는 삼성SDI의 리튬 배터리가 장착되어 있으며, 서울시를 포함한 수도권 지역에서 올해 8월부터 2026년 상반기까지 약 1년 간 시범운행을 진행할 예정이다. 볼보트럭코리아는 이를 통해 국내 탄소절감 정책에 적극 동참하고, 친환경 상용차 시장 확산을 위한 실질적인 노력을 이어간다는 방침이다.

박강석 볼보트럭코리아 대표이사는 “이른 새벽부터 도심 내부에서 운행되는 공공 청소차량의 특성을 고려할 때, 전기트럭으로 운행되면 탄소 절감에 크게 기여할 수 있다. 또한, 무소음 및 무진동을 바탕으로 장시간 운행하는 청소차량 작업자의 피로도 역시 줄일 수 있고, 매연배출이 없어 작업자의 근무환경 개선에도 크게 기여할 수 있을 것으로 보인다”고 말했다.

이어 “공공 부분의 전기트럭 활용은 환경 친화적이면서도 작업자와 시민 모두에게 혜택을 제공할 수 있는 최적의 솔루션이므로 앞으로 도입 확산에 이번 시범운행이 일조하길 바라며, 특히 해당 차량은 국내에서 생산된 최첨단 리튬 배터리 장착을 통해 안전성도 함께 높였다”라고 전했다.

한편, 볼보 대형 전기트럭은 ‘2025 그린 트럭 어워드’에서 수상하며 글로벌 무대에서 친환경성과 기술력을 인정받은 바 있다. 더불어 최근에는 글로벌 환경 서비스 기업 프리제로에 전기트럭 35대를 공급해 실제 현장 운영에서 탄소 배출 저감 효과와 상용화 가능성을 입증했다. 이러한 성과를 바탕으로 볼보트럭코리아는 앞으로도 독보적인 기술력과 친환경 솔루션을 바탕으로, 국내 운송 분야의 탄소중립과 공공 서비스 효율화를 위한 노력을 지속 강화해 나갈 계획이다.