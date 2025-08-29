소비자가 뽑은 올해의 축산물 도매 플랫폼 1위

[헤럴드경제=정석준 기자] 동원홈푸드가 운영하는 축산 도매 온라인몰 금천미트가 ‘2025년 올해의 브랜드 대상’에서 축산물 도매 플랫폼 부문 대상을 2년 연속 수상했다고 29일 밝혔다.

한국소비자포럼이 주관하는 ‘올해의 브랜드 대상’은 매년 소비자가 직접 한 해를 빛낸 최고의 브랜드를 선정하는 국내 최대 규모의 브랜드 시상식으로 올해 23주년을 맞았다.

금천미트는 정육점, 식당 등 전국 19만 고객에게 한우, 한돈, 수입육 등 1000여개의 축산물을 합리적인 가격으로 판매하는 국내 최대 축산 도매 온라인몰이다. 축산 전문가가 원료육의 구매부터 가공까지 전 과정을 직접 관리하며, 전국 익일 냉장 직배송 시스템을 갖춰 신선함을 보장한다.

금천미트는 지난 5월 한국소비자포럼이 주관하는 ‘2025 브랜드 고객충성도 대상’에서 2년 연속으로 축산물 도매 플랫폼 부문 1위에 선정된 데 이어 이번 소비자 조사에서도 우수한 평가를 받았다.

동원홈푸드 관계자는 “차별화된 품질과 공급망을 통해 소비자 편의를 제공한 점을 인정 받았다”며 “앞으로도 고객들에게 고품질의 축산물을 제공할 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.