청년의 오늘을 지키고, 내일을 준비하다... 노원이 그리는, 일도 삶도 창창한 청년의 미래

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 노원구(구청장 오승록)는 일자리와 창업, 주거와 문화까지 청년의 삶 전반을 종합적으로 지원하기 위해 다양한 청년 시설들을 운영하고 있다고 밝혔다.

미래 세대를 이끌어갈 청년들에게 든든한 울타리가 되어줌으로써 청년들이 직면한 여러 현실적인 문제에 다가서기 위해서다.

먼저 청년일자리센터 ▲청년내일은 이름처럼 청년들이 내 ‘일’을 준비할 수 있는 모든 과정을 함께한다. 상계동 KB금융노원플라자에 자리한 이곳은 취업 상담은 물론, 면접 의상 무료 대여와 이력서 사진 촬영, 기관별 일자리 지원 정보까지 꼼꼼히 챙겨준다. 덕분에 지난 한 해만 1만 4천여 명의 청년들이 이곳을 다녀갔고, 그만큼 많은 청년들이 이곳에서 자신감을 얻어 새로운 도전을 시작하고 있다.

창업을 향한 첫걸음을 내딛는 청년들을 위해서는 ▲청년가게 ▲청년공유오피스 청년도약이 있다. 최대 2년간 운영 기회를 보장하는 청년가게는 청년들이 아이디어를 펼쳐볼 수 있는 창업 놀이터이며 시세보다 낮은 임대료로 제공되는 청년도약은 창업 부담을 줄이며 네트워크 형성과 교류의 장이 되어준다. 이를 통해 창업을 위한 경험을 쌓고 실질적인 성과와 성장까지 만들어가고 있다.

수락산역 2번 출구 인근에 문을 연 청년공유센터 ▲청년공감은 물품을 빌리고, 재능을 나누며, 함께 공간을 공유하고 소통하는 열린 공간이다. 이곳에서의 작은 만남과 경험들은 청년들에게 활력을 더하고 공유가치를 실현시키는 기회를 제공한다.

공릉행복주택에 위치한 ▲문화살롱 5120은 청년 예술인들이 자유롭게 작품을 전시하고 다양한 예술 활동을 펼치며 주민과 소통하는 청년 문화예술의 거점 공간이다. 청년 공모 전시를 비롯해 새로운 시도를 담은 프로그램이 운영되고 있다.

삶의 안정적인 기반을 마련하는 일 역시 중요하다. 공릉동의 ▲노원 청년일삶센터는 청년들의 ‘일’과 ‘삶’을 함께 고민하는 공간이다. 미취업 청년들에게는 실제로 일경험을 쌓을 기회를 제공하고, 은둔고립된 청년들에게는 사회와의 연결고리가 되어 사회활동 적응을 돕고 있다. 이중 은둔고립 청년을 위한 온라인 가상회사 ‘느슨한 컴퍼니’는 사업의 효과성이 입증돼 서울시 ‘약자와의 동행 자치구 지원사업’에 지난해에 이어 2년 연속 공모사업으로 선정되기도 했다.

청년들이 서로 연결되고 목소리를 낼 수 있는 공간도 마련되어 있다. ▲서울청년센터 노원은 고민을 나누고, 정보와 배움을 얻으며, 관계를 넓혀가는 일상 지원의 거점 공간이다. 상담실, 온라인 면접실, 열린 카페 등 다양한 공간이 있다.

▲노원청년정책 거버넌스 센터는 청년들이 스스로 정책 이슈를 발굴하고 제안하며, 직접 실행까지 이어갈 수 있는 서울시 최초의 민관협치 네트워크 기관이다. 단순히 의견을 모으는 데 그치지 않고, 청년들의 참여가 실제 정책으로 연결될 수 있도록 하는 민주적 플랫폼으로 자리매김하고 있다.

오승록 노원구청장은 “청년이 도전하고 성장할 수 있는 환경을 마련하는 것이 곧 노원의 미래를 준비하는 길”이라며, “청년들의 일과 삶 모두 당당하게 빛날 수 있도록 촘촘한 지원을 이어가겠다”고 말했다.