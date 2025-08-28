[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]동국대 WISE캠퍼스는 2026학년도 수시모집 원서를 다음달 8일 오전 9시부터 12일 오후 6시까지 인터넷으로 접수한다고 28일 밝혔다.

동국대 WISE캠퍼스는 수시모집 정원 내 모집인원을 2025학년도 93.4%에서 2026학년도에는 94.0%인 1642명으로 늘리는 ‘수시모집 중점 입시 전략’을 세웠다.

또 의학계열(한의예과, 의예과, 간호학과)을 제외한 모든 모집단위에서 전형 유형별로 최대 6회까지 가능하도록 문호를 넓혔고 수능최저학력기준도 적용하지 않는다.

학생부위주(교과)에서 학생부 교과 100%로 선발하는 교과전형은 925명, 지역인재(교과)전형은 48명, 지역인재(경북-교과)전형은 24명, 교과성적 외 면접점수를 30% 반영하는 면접전형은 244명을 모집한다.

학생부위주(종합)에서는 참사람 전형으로 179명, 지역인재(종합)전형으로 32명, 지역인재(경북-종합)전형으로 11명 등 총 222명을 선발한다.

수능최저학력기준의 경우 전형에 관계 없이 의학계열(한의예과, 의예과, 간호학과)에 지원할 경우만 적용한다.

수시모집 최초합격자 발표는 11월 7일(수능최저 미적용)과 12월 12일(수능최저 적용)로 예정돼 있다. 수시모집 정원내 전형 최초 합격자에게는 장학금 100만원, 충원1차 합격자는 50만원을 지급한다.

정원 내 전형 입학자 중 경주·포항·울산지역 고교졸업자에게는 1학년 2학기에 추가로 100만원을 지원한다. 다만 한의예과와 의예과는 제외된다.

자세한 일정과 전형 관련 사항, 장학금 지급 조건 등은 동국대학교 WISE캠퍼스 입학처 홈페이지를 참고하면 된다.