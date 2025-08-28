사단법인 한국테마파크협회, 감개무량

[헤럴드경제=함영훈 기자] 지금의 40~50대 상당수도 “야, 우리 이번주 유원시설 가자” 그러면 못알아들을 것이다. 개울가에서 탁족하는 유원지를 생각하는 사람들이 꽤 많을 것 같다. 롯데월드, 에버랜드 같은 곳이 유원시설이다.

2025년 8월 27일 까지만 해도 에버랜드, 롯데월드, 서울랜드 등이 속해있던 협회는 유원시설업협회였다. 허리띠를 졸라매던 1970년대가 생각나는 이름이다.

8월28일 비로소 현대적 개념의 테마파크협회로 바뀌었는데, 관광진흥법이 개정돼 이날부터 시행됐기 때문이다. 이 문제 하나만 놓고봐도, 우리나라 관광레저법제는 참으로 낙후돼있음을 알수 있다.

이월드, 레고랜드, 오션월드, 서울랜드, 롯데월드, 에버랜드 등이 속한 사단법인 한국테마파크협회(회장 정병석)는 관광진흥법 일부개정법률상 표현이 “유원시설업”에서 “테마파크업”으로 업종 명칭이 변경되어 28일부터 시행된다고 밝혔다.

그동안 각종 놀이시설ㆍ놀이기구를 갖추어 제공하는 놀이공원ㆍ테마파크류의 관광사업을 ‘유원시설업’으로 규정하고, 설치되는 시설ㆍ기구는 유기시설(遊技施設)과 유기기구(遊技機具)로 표현하여 사용되었다.

그런데 유기시설(遊技施設)·유기기구(遊技機具)라는 표현은 자주 사용되지 않는 표현으로서, 과거에 제정된 ‘유기장영업취체규칙’에서 유래된 표현이다.

관광객에게 운동·오락·휴식 등을 제공하는 시설·기구로서의 의미에 부합하는 표현의 필요성은 강산이 몇번 바뀌는 동안 계속 제기돼 왔다.

대규모 테마파크가 국내 각지에 자리잡고 지역 경제 활성화의 기점이 되는 등 테마파크업의 위상이 증대되는 상황에서 시설 중심의 개념을 넘어서 각종 콘텐츠와 결합해 다각적으로 발전하는 테마파크산업의 현황을 반영하는 용어 개선이 필요했던 것이다.

지난해 2월, 비로소 이 네글자 고치는 관광진흥법 일부개정법률이 개정되었다. 개정된 관광진흥법은 유원시설업에서 테마파크업으로, 유기시설(遊技施設)·유기기구(遊技機具)는 테마파크시설로 시행령 및 시행규칙 개정을 완료해 이날 부터 시행하게 된 것이다.

문화체육관광부 소관인 한국테마파크협회는 테마파크업의 발전과 이미지 개선, 서비스 향상 및 안전에 대한 질적 향상 증진을 도모해 테마파크업에 관한 정부 시책에 적극적으로 협조하기 위해 1985년 설립된 사단법인으로 국내 테마파크업체인 에버랜드, 롯데월드, 서울랜드, 이월드, 경주월드, 레고랜드코리아, 오션월드 등의 회원사가 있으며, 국내 테마파크업계를 대변, 산업발전에 기여하고 있다.

국내 3000여개 테마파크업계는 금번 종합테마파크업, 일반테마파크업, 기타테마파크업으로 업종 명칭 관광진흥법, 시행령, 시행규칙이 개정 완료됨에 따라 관광산업의 중추적 역할과 일취월장 발전할 수 있는 계기가 되기를 바라고 있다.

한국테마파크협회는 업계 38년간 염원이었던 업종 명칭이 변경될 수 있게 도와주신 국회 및 문화체육관광부, 관련협·단체기관 등에 감사드린다고도 밝혔다.

아울러, 업종 명칭 변경으로 인해 테마파크업자의 허가·신고증, 안전성검사 등 법 개정 전 시행된 것은 변경 및 갱신할 필요는 없으며, 개정 이후 발생되는 허가·신고 및 안정성검사 등 부터 적용될 예정이다.