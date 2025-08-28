광역지자체 최초…1만명 위촉 고립가구 등 복지 사각지대 해소

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시가 ‘복지 사각지대 제로(Zero)’ 구현을 위해 광역자치단체로는 처음으로 ‘명예사회복지공무원 활동지원센터’를 설치, 28일 개소식을 가지고 본격 활동에 들어갔다. 이날 개소식에는 김두겸 울산시장과 이성룡 울산시의장 등이 참석해 명예사회복지공무원들을 격려했다.

센터는 울산시 남구 신정동 울산전통시장지원센터 2층에 자리를 잡고 명예사회복지공무원의 활동을 지원하면서 지역 내 위기가구를 조기에 발굴하는 역할을 한다.

또 앞으로 ▷이웃사촌돌봄단 모집·관리 ▷명예공무원 교육훈련 ▷민·관협력 연결망 구축 등 사업을 통해 빈곤, 고립·은둔, 돌봄가구, 고독사 위험가구 등을 찾아 맞춤형 공적 서비스를 제공한다.

명예사회복지공무원 제도는 울산 지역 5개 구·군이 지난 2018년부터 도입해 운영해왔는데, 울산시는 지역 전체의 복지 사각지대를 효과적으로 해소하기 위해 지난해 9월 ‘울산광역시 명예사회복지공무원 구성 및 지원 조례’를 제정하고 이번에 센터를 개소했다.

활동 인원도 현재 5000여 명에서 1만명으로 확대하고, 구·군 및 읍·면·동 단위로 조직을 정비해 인적 안전망을 강화할 계획이다. 명예사회복지공무원 활동에는 지역사회보장협의체 위원과 통장·이장·반장을 비롯해 집배원, 가스검침원, 새마을부녀회원, 지역주민 등 다양한 시민들이 참여하고 있다.

김두겸 울산시장은 “명예사회복지공무원 활동지원센터가 지역 곳곳의 위기가구를 빠짐없이 살피는 울산 복지정책의 새로운 컨트롤타워 역할을 하게 될 것”이라고 소개했다.