2025 CEO 인베스터 데이 개최 ‘뉴 비전’ 기반 미래 성장전략 제시 주주환원도 확대…“주주가치 제고”

“차별화한 기술력과 고도의 실행력에 기반한 속도전으로 미래 시장을 공략, 모빌리티 기술 선도 기업으로서의 입지를 구축해 나가겠습니다.” (이규석 현대모비스 사장)

현대모비스가 27일 서울 여의도 페어몬트 호텔에서 투자자와 애널리스트, 신용 평가사 담당자 등이 참석한 가운데 ‘2025 CEO 인베스터 데이’를 개최하고 차량용 반도체와 로보틱스 사업을 신성장동력으로 삼아 글로벌 미래 모빌리티 시장을 선점하겠다고 밝혔다.

이날 행사에서 이규석 현대모비스 사장은 3월 발표한 회사 신규 비전을 기반으로 회사의 미래 사업 방향인 ▷선도 기술 경쟁력 확보 ▷수익성 중심 사업체질 개선 ▷글로벌 고객 확대 본격화에 대한 구체적인 실행 전략과 성과를 제시했다.

현대모비스는 지속 가능한 미래 성장을 위한 핵심 전략 키워드로 ‘기술 경쟁력 확보’를 제시했다. 차별화한 기술과 고객이 원하는 기술을 선제적으로 개발해 기술 패러다임 전환을 이끌고 글로벌 시장에서 포지션을 확장하겠다는 구상이다.

현대모비스가 집중하는 선도 기술 분야는 전동화와 전장, 반도체·로보틱스 등 미래 모빌리티 핵심 사업 영역이다.

먼저 세계 최초로 홀로그래픽 광학 필름을 적용한 윈드쉴드 디스플레이 기술을 개발해 차세대 차량용 디스플레이 시장을 공략할 방침이다. 현대모비스는 현재 글로벌 광학 기업인 독일 자이스와 공동 개발 중이며, 2029년경 제품을 시장에 선보일 계획이다.

SDV(소프트웨어 중심 자동차) 요소 기술 개발도 한창이다. 현대모비스는 이미 확보한 전기·전자 제어 솔루션 역량을 발전시켜 다양한 고객사와 차종에 적용할 수 있는 표준화된 플랫폼 개발을 진행 중이다. 2028년 이후 글로벌 고객 대상 본격적인 사업화에 나설 방침이다.

미래 성장동력으로 낙점한 차세대 차량용 반도체와 로보틱스 분야의 경쟁력 강화 방안도 구체화했다.

차량용 반도체 개발은 시스템 반도체와 전력 반도체 투트랙으로 이뤄진다. 시스템 반도체 분야에서는 SDV 차량 제어에 필요한 네트워크 기능을 하나의 칩에 통합한 ‘통신용 시스템 온 칩(SoC), 배터리 안정화에 필요한 ‘배터리 모니터링 반도체(BMIC)’에 대한 자체 설계 역량 확보에 나선다. 아울러 전기차 구동시스템의 성능과 원가를 결정짓는 전력 반도체를 자체 설계해 양산에도 속도를 낼 방침이다.

현대모비스의 차량용 반도체 연구개발 프로세스는 최근 국제 표준인 ‘ISO 26262’ 최고 등급을 획득했다. 이 같은 역량을 기반으로 현대모비스는 현재 차세대 차량용 반도체 11종을 개발 중이다.

로보틱스 분야에서 현대모비스는 차량 조향 시스템과 기술적으로 유사성이 높은 액츄에이터 분야에서 신사업 기회를 찾는다. 이 외에도 센서와 제어기, 핸드그리퍼(로봇 손) 등의 영역으로도 로보틱스 사업 확장을 검토할 계획이다.

수익성을 중심으로 사업 체질을 개선하겠다는 의지도 밝혔다. 현대모비스는 고부가가치 제품 중심의 제품 정예화를 통해 2027년까지 연평균 매출 성장률을 8% 이상으로 끌어올리고, 영업이익률도 5~6% 수준을 달성할 방침이다.

또 전기차 캐즘(대중화 전 일시적 침체기)과 제조 원가 상승 등 대내외 불확실한 사업 환경에 대비해 전사적 손익 관리 플랫폼을 구축하는 등 수익성 사전 관리 프로세스를 더욱 강화할 방침이다.

글로벌 시장에서는 2033년까지 핵심 부품 분야에서 해외 고객사 매출 비중을 40%까지 확대할 방침이다. 이 사장은 “현지 특화 사양 개발과 부품 공급망 강화 등을 통해 중국과 인도 등 신흥 시장 공략을 본격적으로 추진하겠다”고 밝혔다.

주주가치 제고 노력도 진행형이다. 현대모비스는 올해 초 밝힌 주주환원정책에 따라 중간 배당을 기존 1000원에서 1500원으로 확대하고, 올해 자사주 매입·소각(기 보유 자사주 소각 포함) 규모를 6100억원 수준으로 대폭 늘렸다. 이는 지난해 자사주 매입·소각 금액 1630억원을 크게 넘어서는 수준이다. 서재근 기자