데이즈드가 9월 호 커버스토리를 통해 올데이 프로젝트(ALLDAY PROJECT)의 화보 컷과 인터뷰, 단체와 유닛, 개인을 포함한8종 커버를 공개했다.

데뷔와 동시에 실력과 매력을 입증하며 각종 차트 정상에 오른 올데이 프로젝트는 더블랙레이블이 선보인 혼성그룹이다.

좀처럼 보기 어려운 혼성이라는 구성과, 이미 다양한 파트에서 알려진 다섯 멤버들의 존재감이 더해져 가요계 뿐만 아니라 패션계에서도 주목받고 있다.

데뷔한 지 채 3개월이 되기 전 데이즈드 커버를 장식한 이들은 현장에서도 특유의 자유로운 매력을 발산하며 현장에서의 감탄사가 끊이지 않았다는 후문이다. 이들은 마치 ‘케이판 데몬 헌터스’의 사자보이스와 헌트릭스를 합쳐놓은 듯은 느낌을 풍겨, 눈길을 끌어 모았다.

화보와 함께 진행된 인터뷰에서도 서로를 아끼고 자랑스러워하는 마음을 보였다. 애니는 “이 멤버들과 함께 있을 때 나오는 그림에 확실히 자신감이 있다.”라고 말하며 “음악적인 면에서는 정말 무궁무진하다. 음악 작업을 할 때도 타잔이랑 한 것과 우찬이랑 한 걸 들어보면 똑같은 비트라도 아예 다른 장르가 된다. 지금은 다섯 명이 모든 걸 최대한 같이 하지만, 언젠가는 올데이 프로젝트 안에서 할 수 있는 무한한 가능성을 모두 보여주고 싶다.”라고 포부를 밝혔다.

