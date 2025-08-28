올해 채용 규모 25명…9월 1일부터 DB그룹 채용 홈페이지 접수

[헤럴드경제=문이림 기자] DB증권은 2025년 하반기 신입사원 공개채용을 실시한다고 28일 밝혔다.

DB증권은 매년 약 20명의 대졸 신입사원을 선발해 왔으며, 올해는 규모를 25명 내외로 확대한다.

모집 분야는 ▷자산관리(WM) ▷본사 영업 부문의 투자은행(IB)·구조화금융(SF)·세일즈앤트레이딩 ▷본사 지원 부문의 리서치·영업전략·고객지원·리스크·정보기술(IT) 등이다. WM, 재무자문(FAS), 리서치 부문은 채용연계형 인턴 과정을 병행해 선발한다.

지원 자격은 4년제 대학교 이상 졸업자 또는 2026년 2월 졸업 예정자다. 전형 절차는 서류심사와 역량검사, 1·2차 면접, 채용검진 순으로 진행된다. DB증권은 다음 달 전국 6개 주요 대학에서 채용박람회를 열고 채용 관련 설명을 이어갈 계획이다.

입사지원서 제출은 다음달 1일부터 오는 10월 10일 17시까지로, DB그룹 채용 홈페이지를 통해서 접수할 수 있다.