우리금융 편입 후 비전·핵심가치·슬로건 개편 전사 교육·디지털 채널 개편으로 내부 공감 확대

[헤럴드경제=박성준 기자] 동양생명은 우리금융그룹의 정체성과 가치관에 맞춰 새로운 기업가치체계를 수립했다고 28일 밝혔다.

지난달 우리금융그룹 자회사로 편입된 동양생명은 이번 개편을 통해 그룹 일원으로서의 소속감과 일체감을 강화하는 동시에, 동양생명만의 고유한 정체성과 역할을 재정립한다는 방침이다.

새 가치체계에 따른 동양생명의 비전은 ‘오늘의 혁신으로 내일의 가치를 만드는 생명보험사’로, 시장을 선도하는 전문 역량을 기반으로 미래를 향한 혁신에 집중해 고객에게 더 큰 가치를 제공하는 생명보험사가 되겠다는 뜻을 담았다.

아울러 핵심가치와 슬로건도 우리금융그룹과 일원화했다. 핵심가치는 ▷고객(우리는 고객과 이웃을 먼저 생각합니다) ▷신뢰(우리는 원칙을 통해 믿음을 만들어 갑니다) ▷전문성(우리는 시장을 선도하는 금융전문가입니다) ▷혁신(우리는 혁신을 통해 미래를 만들어 갑니다)을 제시했다. 슬로건은 ‘우리 마음속 첫 번째 금융’으로 바꿨다.

동양생명은 영업 채널을 포함한 전 임직원 대상 온오프라인 교육 실시와 사내 게시판을 통한 관련 내용 지속 공유로 새 가치체계에 대한 이해와 공감을 높이고, 직원 인식 확산을 적극 지원한다. 또한, 본사 사옥의 ‘비전 월(Vision Wall)’을 교체하고 홈페이지·앱 등 디지털 채널을 업데이트해 임직원이 일상에서 새 가치체계를 접하고 체득할 수 있도록 할 계획이다.

이와 함께 이번 가치체계를 인사·조직 운영, 상품·서비스, 마케팅·홍보, ESG·사회적 책임 등 전사 경영활동 전반에 적용한다. 이를 통해 임직원 모두가 그룹의 방향성과 가치를 공유하고, 고객에게 더욱 발전된 서비스와 경험을 제공한다는 방침이다.

동양생명 관계자는 “우리금융과 함께하는 방향성을 담는 동시에 당사만의 고유한 역할을 명확히 하기 위한 것”이라며 “임직원 모두가 이를 적극 실천해 고객에게 더 큰 신뢰와 가치를 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.