이공계·사회형평·지역인재 채용 확대 균형 성장과 기술 평가 역량 강화

[헤럴드경제=유혜림 기자] 신용보증기금이 2025년도 하반기 신입직원 112명을 공개 채용한다고 28일 밝혔다.

채용 분야별 인원은 ▷상경계 50명 ▷이공계 10명 ▷ICT 10명 ▷비상경계 10명 ▷고교전형 17명 ▷보훈전형 10명 ▷전문자격(변호사·공인회계사) 3명 ▷이공계 박사 2명 등이다.

이번 채용에서는 특히 공학·자연과학 분야 박사 및 AI·ICT 등 이공계 전공자 총 22명을 선발해 기술 기반 중소기업에 대한 평가 역량을 강화할 방침이다.

또한 사회형평적 채용도 늘린다. 보훈 전형을 확대하고 장애인 및 자립준비청년 등에 가점을 부여한다. 아울러 지역인재 채용목표제를 지속 운영해 지역 균형 성장에도 기여한다는 방침이다.

입사지원은 9월 11일 오후 4시까지 신용보증기금 채용 홈페이지에서 가능하다. 서류전형, 필기전형, 면접전형을 거쳐 12월 중 최종 합격자를 발표할 예정이다.

신보 관계자는 “지난해 157명을 채용한 데 이어 올해는 총 191명의 신입직원을 선발해 금융혁신을 이끌 인재를 적극 확보할 계획”이라며 “우수한 역량과 열정을 갖춘 많은 인재들의 적극적인 지원을 기대한다”고 밝혔다.