[헤럴드경제=강승연 기자] 현대백화점그룹 계열 패션전문기업 한섬이 해외 패션 브랜드 론칭에 드라이브를 건다. 포트폴리오 다각화로 패션업계의 불황을 극복하려는 전략이 엿보인다.

한섬은 오는 29일 서울 강남구 현대백화점 압구정본점에 ‘닐리로탄(NILI LOTAN)’ 국내 1호 매장을 연다고 밝혔다.

닐리로탄은 랄프 로렌 등 글로벌 패션 브랜드의 디자인을 담당한 디자이너 닐리 로탄이 2003년 미국에서 론칭한 여성 의류 브랜드다. 압구정본점 1호점을 시작으로 9월에는 현대백화점 무역센터점에 팝업 스토어를 열 계획이다.

한섬 관계자는 “자체 편집숍인 ‘무이(MUE)’, ‘톰그레이하운드(TOM GREYHOUND)’에서 닐리로탄 제품을 먼저 선보인 뒤 이번에 정식 론칭하게 됐다”며 “선판매 기간 30대 여성 고객들에게 좋은 반응을 얻으며 주요 제품은 입고 3일만에 완판되기도 했다”고 말했다.

한섬은 영등포구 더현대 서울에 ‘텐씨(Ten C)’ 매장도 선보인다. 텐씨는 이탈리아 럭셔리 스포츠웨어 브랜드 ‘C.P. 컴퍼니’와 ‘스톤 아일랜드’ 출신 디자이너 알렉산드로 푼제티, 폴 하비가 2010년 이탈리아에서 론칭한 남성 패션 브랜드다. 시그니처 원단을 사용해 뛰어난 내구성과 방풍·발수 기능이 특징이다.

앞서 한섬은 미국 럭셔리 패션 브랜드 ‘피어오브갓(Fear of God)’을 비롯해 미국 프리미엄 데님 브랜드 ‘리던(RE/DONE)’, 70년 전통의 이탈리아 럭셔리 브랜드 ‘아뇨나(AGNONA)’ 등을 선보였다. 지난해 선보인 럭셔리 라이프스타일 편집숍 ‘키스 서울(Kith Seoul)’은 론칭 1년만에 누적 방문객 40만명을 돌파했다. 자체 수입 편집숍을 활용한 안테나숍 전략을 바탕으로 해외 인기 패션 브랜드를 발굴해 국내에 론칭하는 방식이다.

한섬 관계자는 “앞으로도 글로벌 패션 트렌드를 선도할 수 있는 해외 패션 브랜드를 발굴해 새로운 경험과 차별화된 가치를 제공할 계획”이라고 말했다.