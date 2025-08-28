9월 5~21일 접수…소상공인, 예비창업자, 업종 전환자 등 대상 9월 25~26일 진행, 전 과정 무료 제공... 수료 시 ‘신용보증재단 소상공인 창업자금’ 신청 자격 부여

[헤럴드경제=박종일 선임기자]영등포구(구청장 최호권)가 지역 소상공인의 창업 성공을 지원하기 위해 ‘소상공인 창업아카데미’를 개최, 오는 9월 5일부터 21일까지 참가자를 모집한다.

이번 아카데미는 창업을 준비 중이거나 업종 전환을 고민하는 소상공인을 위한 맞춤형 교육으로, 9월 25~26일 진행된다.

과정에는 ▲창업 자금과 보증제도 ▲사업계획서 이론 및 작성 실습 ▲온라인 마케팅 ▲상권 입지 분석 ▲노무, 세무 기초 등 창업자가 반드시 알아야 할 핵심 과정이 포함됐다.

이번 교육은 서울 신용보증재단이 주관하며, 문래동 에이스하이테크시티에서 진행된다.

모집 정원은 선착순 50명이며, 신청은 ‘소상공인 아카데미’ 누리집을 통해 가능하고 교육은 전액 무료로 제공된다. 자세한 사항은 서울신용보증재단 또는 구청 일자리경제과로 문의하면 된다.

특히 이번 아카데미 수료자에게는 서울신용보증재단 창업자금 신청 자격이 부여돼 실제 창업으로 이어질 수 있는 발판이 마련된다. 업체당 최대 5000만 원 이내로 보증 받을 수 있으며, 서울시 창업기업자금을 이용할 경우 은행 금리에서 1.8% 감면된다.

이와 함께 안정적인 사업 운영을 위한 창업 상담과 컨설팅 등 다양한 연계 프로그램도 지원받을 수 있다.

아울러 구는 소상공인의 성장을 돕기 위해 ▲온라인 판로 개척을 돕는 디지털 전환 교육 ▲국내‧외 박람회 참가기업 지원 ▲도시제조업 작업환경 개선 사업 등을 병행하며 지역 경제 활성화에 힘쓰고 있다.

최호권 영등포구청장은 “이번 창업아카데미가 소상공인에게 새로운 미래로 나아가는 디딤돌이 되기 바란다”며 “영등포 소상공인들이 지역 경제의 중심으로 성장할 수 있도록 든든한 지원을 이어가겠다”고 전했다.