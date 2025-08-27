우원식 국회의장 MBC 라디오 인터뷰 “오는 것으로 거의 결정돼 있는 것 같다” “국회의장도 대통령도 개헌 의지 분명”

[헤럴드경제=안대용 기자] 우원식 국회의장이 오는 10월말 경북 경주에서 열리는 2025년 APEC 정상회의에 시진핑 국가주석이 참석할지 여부와 관련해 “오는 것으로 거의 결정돼 있는 것 같다”고 27일 말했다.

우 의장은 이날 오전 MBC 라디오 ‘김종배의 시선집중’에 출연해 “2월에 (중국에) 가서 시진핑 주석을 만나 얘기했을 때, 시진핑 주석이 ‘APEC 가는 건 국가 정상들이 가는 게 관례고 그래서 적극적으로 가는 방향으로 검토하고 있다’ 이렇게 얘기를 했다”며 이같이 언급했다.

우 의장은 지난 2월 하얼빈 동계아시안게임 개막식 참석을 위해 중국을 방문해 시 주석과 면담했다. 다음 달 3일에는 베이징에서 개최되는 중국 전승절 행사에 참석할 예정이다.

이재명 대통령의 중국 특사단장인 박병석 전 국회의장도 전날(26일) 중국 베이징 주중 한국대사관에서 진행된 특파원 간담회에서, 이 대통령이 시 주석에게 보낸 친서를 통해 APEC 정상회의 참석을 요청한 것과 관련해 “시 주석이 오기를 희망한다고 재차 말했고 올 것으로 생각된다”며 “경천동지할 상황이 아니면 올 것으로 본다”고 밝혔다.

우 의장은 또 이날 방송에서 자신 뿐만 아니라 이재명 대통령의 개헌 의지도 분명하다고 언급했다.

우 의장은 “이 대통령과 여러 차례 얘기했는데 개헌 의지에 관해서는 분명하다”며 “국회의장(본인)도 사실 발 벗고 나선 셈이고 대통령께서도 의지가 분명하고, 여러 가지 조건상 지난 대선 과정에서 모든 후보가 개헌을 (공약으로) 걸었다. 그래서 할 수 있는 만큼의 개헌을 하고 개헌의 문을 여는 것은 충분히 할 수 있겠다는 생각을 갖고 있다”고 했다.

국회 개헌특별위원회(개헌특위)를 9월말 10월초께 띄우기로 한 것과 관련해 우 의장은 “인수위 없이 시작한 정부가 안정되는 시기(를 고려했다), 더군다나 우리한테 주어져 있는 문제는 미국발 관세 협상 문제도 있다”며 “그런 문제들이 대략 정리되는 시기가 9월 중하순 정도면 대략 가닥이 잡히지 않겠나”라고 했다.

진행자가 “국민의힘 당대표 경선 과정에서 후보들이 개헌 저지선 얘기를 강조한 바 있다. 국민의힘이 개헌에 적극적으로 응할 거라 기대하는지” 질문하자, 우 의장은 “개헌을 해야 되는 목록이 굉장히 많다. 지금은 (국민의힘에서) 개헌 저지선 선거 전술로 그런 얘기를 했을 것 같다”며 “이번에는 합의되는 만큼의 개헌을 하자. 그래서 개헌의 문을 열고 여러 차례 나뉘어 개헌을 해도 되니까”라고 답했다.

우 의장은 ‘2단계 개헌’보다 더 나뉘어 진행될 가능성도 있다고 언급하면서 1단계 개헌 내용에 대해 “국민 공감대가 넓은 것들, 일단 5·18 정신을 전문에 수록한다거나, 계엄을 전시나 비상 사태 말고는 안되는 거니 국회 승인권(을 넣는다거나)”이라고 언급했다.

또 “감사원을 국회로 이관한다거나 지방자치 분권, 국민의 기본권 중에 충분히 할 수 있는 것들은 큰 이견 없이 할 수 있는 부분이라고 본다”며 “(대통령) 4년 연임제, 결선투표제도 할 수 있으면 하자는 것”이라고 했다.