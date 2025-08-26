가입 연령 19~54세로…월 3000원대 보험료 여성생식기암·요실금 수술·갑상선 질환까지 ‘앨리스’ 플랫폼 통해 비대면 간편 가입 가능

[헤럴드경제=박성준 기자] 롯데손해보험은 가입 연령과 보장 범위를 확대한 ‘FOR ME 언제나언니 보험’을 확대 개편해 선보인다고 26일 밝혔다.

언제나언니 보험은 여성에게 빈번히 발생하는 질병을 합리적인 보험료로 보장하는 생활밀착형 보험 서비스다. 대표적인 보장 항목은 ▷여성생식기암 진단비 1000만원 ▷요실금 수술(급여) 30만원 ▷특정부인과질환 고강도초음파집속술(HIFU) 치료 100만원 등이다.

롯데손보는 여성의 건강이슈가 다양한 생애 단계에서 발생할 수 있다는 점에 주목해, 일상에서 마주할 수 있는 위험에 세밀하게 대응할 수 있도록 가입 연령과 보장 범위를 넓혔다. 먼저 보험 가입 가능 나이는 기존 만 35~45세에서, 만 19~54세로 확대했다. 또한, 여성에게 흔히 나타나는 갑상선 기능 저하·항진증에 대한 진단비(각 50만원)를 새롭게 추가했다. 갑상선 질환으로 수술을 받는 경우엔 수술 1회당 100만원의 보장을 받을 수 있다.

보험료는 40세 여성 기준·5년 만기 기준, 월 3156원으로 책정했으며, 고객이 5년 또는 10년 단위로 갱신 주기를 직접 선택할 수 있다. 개인 생활 방식이나 재무 상황에 따라 유연하게 설계할 수 있다고 롯데손보는 설명했다.

롯데손보의 생활밀착형 보험 플랫폼 ‘앨리스(ALICE)’를 통해 휴대전화만 있으면 언제 어디서나 설계사와 대면 없이 손쉽게 가입할 수 있다. 이미 다른 보험에 가입한 경우에도 중복 보장이 가능해, 필요한 보장만 추가할 수 있다.

롯데손보 관계자는 “상품 개편을 통해 다양한 연령대 여성의 건강 요구를 반영해 보장 접근성을 높였다”며 “앞으로도 고객의 생애주기에 맞춘 보험 서비스를 지속해서 확대하는 등 포트폴리오를 다변화하겠다”고 말했다.