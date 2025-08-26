삼양 그룹 홍보 본격 추진…빠더너스, 미미미누 등과 협업

[헤럴드경제=박혜원 기자] 삼양그룹이 지난 6월 선보인 기업광고 캠페인 ‘스페셜티’편이 유튜브 조회수 1000만뷰를 돌파했다고 26일 밝혔다.

해당 캠페인은 배우 박정민이 삼양그룹의 이름을 오해해 여자친구와 다투는 상황을 그려내면서, 자연스럽게 회사의 사업영역과 고기능성 소재를 이해할 수 있도록 했다. 특히 “몇 번 말해? 라면 만드는 그 회사 아니라고”라는 대사가 화제를 모았다.

이후 영상 크리에이터들이 삼양그룹을 다루는 쇼츠 등을 자발적으로 생산하며 캠페인이 확산됐다. 삼양그룹은 배우 박정민과 바이럴 영상 등을 추가로 기획하고 있다.

이수범 삼양홀딩스 HRC장은 “이번 광고 캠페인은 직설적이고 솔직한 화법이 이슈를 모으며 젊은 세대의 공감을 이끌어냈다”며 “앞으로도 다양한 미디어를 통해 삼양그룹과 사업에 대해서 알리는 활동을 활발히 이어갈 계획”이라고 말했다.

삼양그룹은 이번 광고 이후 다양한 온라인 영상 콘텐츠를 연이어 공개하며 본격적인 그룹 홍보에 나섰다. 유튜브 채널 ‘보다’와 삼양그룹의 친환경 플라스틱 소재와 화학사업을 알리는 영상을 만들어 공개했으며, ‘빠더너스’와 오인지 해소를 위한 콘텐츠를 제작하기도 했다.

이달 말에는 크리에이터 ‘미미미누’가 삼양그룹에 가상으로 입사해 삼양의 스페셜티(고기능성) 소재 사업과 회사에 대해 알아보는 영상을 제작해 그룹 유튜브 채널에 업로드한다. 9월부터는 TV와 디지털을 통해 새로운 기업광고 캠페인도 선보일 예정이다.