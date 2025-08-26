李대통령에 “우리는 북한 관련해 큰 진전 함께 이룰 수 있을 것” “韓, 하나의 크고 강력한 나라였다” 中 시진핑과의 대화 소개도

[헤럴드경제=김영철 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지시간) 북한 김정은 국무위원장과의 정상회담 추진 의지를 드러냈다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 이재명 대통령을 만난 자리에서 “트럼프 대통령이 김 위원장과 만나기를 희망한다”는 이 대통령의 언급에 “그것(김 위원장과의 만남)을 추진할 것이다. 나는 그것이 매우 좋은 일이라고 생각한다”고 답했다.

트럼프 대통령은 “우리는 남 및 북과 관련해 무언가를 할 수 있다고 생각한다”면서 이 대통령을 향해 “당신은 내가 함께 일해 온 한국의 다른 지도자들보다 그것을 하려는 성향이 훨씬 더 있다고 생각한다”고 말했다.

이 대통령이 또 트럼프 1기와 2기 행정부 사이의 공백 기간에 북한의 미사일 개발과 핵 개발 등으로 한반도 상황이 많이 나빠졌다고 언급하자, 트럼프 대통령은 “만약 내가 대통령이었다면 그들은 그런 일을 하지 않았을 것”이라고도 밝혔다.

트럼프 대통령은 이 대통령이 남북미 관계에 대해 “대통령께서 ‘피스메이커’를 하시면 저는 ‘페이스메이커’로 열심히 지원하겠다”고 하자, “좋다”며 “우리는 분명 북한과 관련해 큰 진전을 함께 이뤄나갈 수 있을 것”이라고 밝혔다.

트럼프 대통령은 취재진으로부터 ‘올해 아니면 내년에 그(김정은 위원장)를 볼 것이냐’는 질문을 받고 “나는 많은 사람을 만나고 있다. 그래서 말하기는 어렵지만, 올해 그를 만나고 싶다”고 밝혔다.

트럼프 대통령은 문재인 정부 시절 개최했던 평창 올림픽에 북한이 참가한 점을 상기시키며, 당시 자신과 김 위원장의 관계 개선이 올림픽 성공에 크게 기여했다고도 강조했다. 트럼프 대통령은 “(당시 한국은) 올림픽을 준비하고 있었고, 북한과 매우 적대적인 관계였다. (그래서) 표를 팔지 못하고 있었다. 아무도 개막식에서 폭파 당하고 싶지 않았기 때문”이라고 지적했다.

이어 “나는 김정은과 관계를 형성해가던 단계였다. ‘로켓맨’ 같은 위험한 말도 오갔다”면서 “그러다가 어느 날 나는 (김 위원장의) 전화를 받았고, (나를) 만나고 싶다고 했다. 그래서 우리는 대화를 시작했다. 그러자 그는 ‘(한국에서) 올림픽이 곧 열리는데, 우리는 그 올림픽의 일부가 되고 싶다’고 영리하게 말했다”고 상기했다.

그는 “그 통화 직후 한국은 (올림픽) 표를 팔기 시작했고, 엄청난 성공으로 끝났다”며 “사람들이 가기를 두려워해 텅 빈 경기장이던 것이 큰 성공으로 바뀌었다”고 강조했다.

트럼프 대통령은 ‘김 위원장을 만나기 위해 다시 비무장지대(DMZ)를 방문할 수 있느냐’는 질문을 받고 2019년 6월 30일 판문점 회동에 대한 기억을 언급하며 “그것이 좋았다”라고도 말했다.

그는 당시 판문점 건물 안에서 북한군의 총구가 자신을 향해 겨눠져 있던 것을 거론하며 “그런데도 나는 김정은과 훌륭한 관계를 갖고 있었기 때문에 안전하다고 느꼈다”며 “나는 그것이 그렇게 지속되기를 희망한다”고 말했다.

트럼프 대통령은 질의응답 과정에서 시진핑 중국 국가주석과의 대화 내용을 소개하며 “한국은 (과거에) 하나의 크고 강력한 나라였다. 한국은 지난 2000년간 중국과 51차례 전쟁을 했다고 시 주석이 내게 이야기했다”며 “당시 한국은 남과 북이 아니라, 하나의 한국이었다”라고도 말했다.

그러면서 “아마도 올해 중 어느 시점이나 그 바로 직후에 우리는 중국에 갈 것”이라며 시 주석과 올해 안에 만날 가능성을 언급하기도 했다.

트럼프 대통령은 이 대통령과의 회담에 앞서 취재진과 만난 자리에서도 김 위원장과 만나고 싶다는 의사를 밝혔다.

그는 이날 행정명령 서명식 뒤 언론에 “나는 북한의 김정은과 매우 좋은 관계를 갖고 있다”면서 “그를 만나는 것을 고대하고 있다”고 말했다.

트럼프 대통령은 “나는 그와 매우 잘 지냈고, 우리는 (1기 집권 시절에) 아무 문제도 없었다”며 “만약 (2016년 대선에서) 힐러리 클린턴이 이겼다면, 핵전쟁을 겪었을지도 모른다”고 주장했다.

그는 “그것(핵전쟁)이 일어나면 모든 게 끝이다. 우리는 핵전쟁을 겪지 않을 것”이라고도 말했다.