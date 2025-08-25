‘러-우크라 정상회담’ 불발 가능성에 “외교로 진전 이루겠다” “러-우크라간에 일부 상당한 양보…러, 美에도 일부 유연성” 인도엔 2차제재·中엔 고관세…‘차별적 압박’ 전략 노출

[헤럴드경제=정목희 기자] JD 밴스 미국 부통령은 우크라이나 전쟁 종식을 위한 미국 측의 압박 카드인 ‘대(對) 러시아 제재’가 여전히 남아있다고 밝혔다.

밴스 부통령은 24일(현지시간) 방영된 미 MBC 방송과의 인터뷰에서 “제재는 테이블 위에서 제외되지 않았다. 그러나 우리는 사안별로 어떤 조치가 러시아를 협상 테이블로 끌어내기 위해 적절한 압박을 행사할 수 있을지 판단할 것”이라고 말했다.

그는 “우리는 러시아의 행동을 통제할 수 없다. 우리가 통제할 수 있었다면 이 전쟁은 7개월 전에 끝났을 것”이라면서 “그러나 우리가 믿는 건 여전히 많은 카드를 갖고 있다는 것이다. 미국 대통령(도널드 트럼프)은 이 분쟁을 끝내고 압박을 가하기 위해 남은 카드가 많다. 그것이 우리가 할 일”이라고 덧붙였다.

미국의 대러시아 제재는 러시아에 대한 고율 관세 부과 등 경제 제재뿐 아니라 러시아 석유를 구입하는 국가들에 대한 ‘2차 제재’도 포함하며, 미국은 이미 러시아산 석유를 대량 구입하는 인도에 ‘2차 제재’ 성격의 추가 관세를 부과하기로 했다.

밴스 부통령은 이를 “협상의 방식이다. 조처하고 당사자와 대화하며 의견 일치가 있는지를 보려 하는 것”이라면서 “우리는 지난 몇 주 양측(러시아-우크라이나)에서 일부 상당한 양보가 있었다고 본다”고 했다.

그는 또한 “우리는 결국 성공하거나 벽에 부딪힐 것”이라면서 “만약 벽에 부딪힌다면 우리는 협상 과정을 계속하고 압박도 계속할 것이다. 이것이 이 전쟁을 끝낼 활기찬 외교”라고 강조했다.

밴스 부통령은 러시아산 석유를 더 많이 구매하는 중국에 대한 제재가 없는 이유에 대해선 “현재 중국에 54%의 관세를 부과하고 있으며, 이미 중국에 상당한 제재를 가했다”고 답했다.

그러면서 “이 전쟁을 끝내려 공격적인 경제 압박을 가하고 있고, 추가 압박을 가할 수도 있다. 진전이 있다고 느끼면 완화할 수 있다”며 “주고받는 것은 우리가 작동한다고 믿는 협상의 부분이며, 최종 결과에 도달하지 않았지만, 우리는 이 과정을 가능한 한 계속할 것”이라고 밝혔다.

밴스 부통령은 러시아 측에서 트럼프 대통령이 마련하려 하는 종전 협상을 위한 러시아-우크라이나 정상회담이 신속히 추진되지 않을 것이라는 신호를 계속 보내고 있는 것에 대해선 “러시아가 트럼프 대통령에게 상당한 양보를 했다고 본다. 그들은 핵심 요구 중 일부에 유연성을 보이기 시작했다”고 평가했다.

밴스 부통령은 러시아 측의 구체적인 양보 내용으로 “전쟁 후 우크라이나의 영토 보전(territorial integrity)을 인정했다는 것”, “키이우(우크라이나)에 꼭두각시 정권을 세울 수 없다는 점을 인정한 것”, “우크라이나 영토 보전을 위한 일부 안전 보장이 있을 것임을 인정한 점” 등을 꼽았다. 그는 ‘트럼프가 러시아에 끌려가고 있나’라는 물음에도 “전혀 아니다”라고 답했고, “우리는 이 외교적 과정을 진지하게 진행 중이다. 살상을 끝내기 위한 중간지대를 찾기 위해 러시아와 우크라이나 양측과 최대한 많이 협상하려 하고 있다”고 말했다.

밴스 부통령은 다만, “협상에는 ‘언덕과 계곡’(부침)이 있다. 우리는 러시아와 큰 진전을 이뤘다고 느끼지만, 가끔은 트럼프 대통령이 말한 것처럼, 러시아에 매우 답답해하기도 한다”며 “하루아침에 일어날 일은 아니며 우리는 계속 진전을 이룰 것이지만, 살상이 중단될지는 러시아와 우크라이나가 실제 중간지대를 찾을 수 있는지에 달렸다”고 말했다.

밴스 부통령은 우크라이나 안전보장과 관련해선 미국 지상군 파병이 없을 것이라고 거듭 확인한 뒤 “우리는 우크라이나가 전쟁을 끝내기 위해 필요한 안전 보장 및 신뢰 확보를 지원하도록 적극적 역할을 계속할 것”이라고 했다.

그는 또한 “안전 보장은 여러 국가가 제공하는 것이 될 것이고 유럽이 분명 큰 역할을 할 것이다. 다른 국가들도 큰 역할을 할 수 있다”며 “러시아는 살상 중단을 위해 필요한 핵심 당사자여서 (안전보장 논의에) 관여할 것”이라고 덧붙였다.

이 인터뷰는 지난 22일 이뤄졌다. 미 연방수사국(FBI)이 미국 내 대표적인 ‘반(反)트럼프’ 인사인 존 볼턴 트럼프 2기 백악관 국가안보보좌관의 메릴랜드 자택을 압수수색한 날이었다.

밴스 부통령은 볼턴 전 보좌관의 혐의에 대해 “FBI가 설명할 것”이라면서도 “(볼턴의) 기밀문서(취급 문제)는 분명히 그 일부이지만 광범위한 우려가 있다고 본다”고 했다.

그는 이번 조사가 ‘반트럼프 인사’에 대한 보복이 “전혀 아니다”며 “우리는 그 부분(기소 여부)에 신중할 것이다. 우리는 정치적으로 의견이 다르다고 해서 사람을 닥치는 대로 감옥에 보내서는 안된다고 생각한다”고 덧붙였다.