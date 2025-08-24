재판부 “증거인멸·도망 염려”

[헤럴드경제=김영철 기자] 그룹 방탄소년단(BTS)의 정국과 대기업 회장 등 국내 재력가들의 자산을 빼돌린 혐의를 받는 해킹조직 총책이 24일 구속됐다.

서울중앙지법 조영민 당직 판사는 이날 중국 국적 전모(34) 씨의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 한 뒤 “증거 인멸과 도망 염려가 있다”며 영장을 발부했다.

전씨는 2023년 8월부터 지난해 1월까지 국내 이동통신사 등의 웹페이지를 해킹해 개인정보를 불법 수집하고 자산을 탈취한 혐의(정보통신망법 및 특정경제범죄 가중처벌법 위반 등의 혐의 등)를 받는다.

경찰은 전씨가 피해자들의 명의로 알뜰폰을 무단 개통해 금융계좌와 가상자산 계정에 접속, 이체하는 방식으로 380억여원 이상을 가로챈 것으로 보고 있다.

전씨의 주요 표적은 군에 입대한 BTS 정국뿐 아니라 수감 중이던 기업인들이었으며, 국내 가상자산·벤처기업 인사와 재계 30위권 기업 총수도 범행 대상에 포함된 것으로 알려졌다.

경찰과 법무부는 전씨의 소재를 추적하던 중 올해 4월 태국에 입국했다는 첩보를 입수한 뒤 현지에서 검거해 지난 22일 인천공항으로 강제 송환했다.

사건을 맡은 서울경찰청 사이버수사대는 구속된 전씨를 상대로 여죄를 조사할 예정이다.