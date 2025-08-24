24일 국회 노란봉투법 통과에 경제 6단체 ‘쓴소리’로 아쉬움 담아 “노사간 법적 분쟁 생길 수밖에 없다” 우려 “유예기간동안, 정부가 경영계와 소통해달라”

[헤럴드경제=김성우 기자] “노동조합법이 개정됐지만, 노동조합법상 사용자가 누구인지…노동쟁의 대상이 되는 사업경영상 결정이 어디까지인지도 불분명하다. 노사간 법적분쟁이 생길 수밖에 없다.” (경제 6단체 일동)

우리나라 경제계를 대표하는 대표 6단체(한경협, 대한상의, 무역협회, 경총, 중기중앙회, 중견련)가 24일 낸 공식입장문에서 국회의 노란봉투법(노동조합법 2조·3조 개정안) 본회의 통과에 쓴소리를 냈다. 새 정부 들어서 주요 정책에 긍정적인 메시지를 내온 경제계가 한 목소리로 비판에 나선 것은 이례적이란 평가다.

경제 6단체는 이날 “국회에서 사용자 범위와 노동쟁의 개념을 확대하고 불법쟁의행위에 대한 손해배상 책임을 제한하는 노동조합법 제2조, 제3조 개정안이 통과된 것에 유감을 표한다”라면서 “국회는 산업현장의 혼란이 최소화되도록 보완입법을 통해 사용자 범위와 노동쟁의 개념을 명확히 할 필요가 있다”고 지적했다.

이어서 “정부도 유예기간동안 경제계와 긴밀한 소통을 통해 충실히 보완조치를 마련해야 한다”라면서 “글로벌 스탠다드에 따라 대체근로 허용 등 주요 선진국에서 보장하고 있는 사용자의 방어권도 입법해 노사관계 균형을 맞춰주길 바란다”고 목소리를 높였다.

경제계는 새 정부 출범 이후 대체로 신산업 투자 지원과 규제 합리화 기조에 긍정적인 메시지를 내왔다. 반도체·이차전지 등 전략산업 육성책이나 내수시장 정책, 수출 드라이브 정책이 “기업 활력 제고에 기여할 수 있다”는 입장을 내세워 왔다. 새정부가 ‘우리 경제 살리기’라는 목표점을 설정한 만큼, 업무에 힘을 보태려는 의지가 강했기 때문인 것으로 풀이된다.

그럼에도 노란봉투법에는 인색한 모습을 보인 이유는 해당 법안이 산업현장에 ‘불확실성’을 초래할 수 있는 내용으로 여겨졌기 때문이다. 이미 산업현장에서 협력업체 근로자의 불법 파업이나, 파업을 통한 생산 피해 등이 벌어지고 있는 상황인데 노조법 2조와 3조 개정안은 사용자의 범위와 노동쟁의가 가능한 대상을 확대하고, 파업 노동자에 대한 기업의 손해배상 청구를 제한하는 내용 등을 담고 있다.

경영계는 “이를 통해 산업 현장에서 쟁의행위와 소송이 난무하게 될 것”이라는 입장이다.

국내에 진출한 800여개 미국 기업을 대표하는 주한미국상공회의소(AMCHAM·암참)도 19일 더불어민주당 지도부를 직접 찾고 노란봉투법에 대한 우려를 직접 전달하기도 했다.

제임스 김 암참 회장은 국회에서 김병기 원내대표를 비롯한 민주당 원내지도부와 만나 “저는 한국이 글로벌 공급망에서의 리더십을 강화하고 한미 기술 동맹을 심화할 중요한 기회가 있다고 보고 있다”며 “이를 실현하기 위해서는 한국이 지금보다 더 많은 해외 기업들이 적극적으로 투자하고 싶어 하는 가장 매력적인 국가로 자리매김하는 것이 중요하다”고 말했다.

이어 “예측 가능하고 안정적인 정치·규제 환경은 한국이 다국적 기업에 더 매력적인 투자지가 되기 위해 매우 중요하다”며 “이와 관련해서 저는 노란봉투법의 국회 통과가 한국의 아시아 지역 허브로서의 위상에 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 우려하고 있다”고 했다.

다만 민주당 등 여권은 완강하게 나섰다. 이용우 민주당 원내부대표(국회 환경노동위원회)는 앞선 노란봉투법에 대한 질문에 “만약 사용자로서 책임을 부담하고 싶지 않다면 하청 사업과 하청 노동에 관여하지 않으면 되고, 관여했음에도 불구하고 사용자로서 책임을 지지 않겠다고 하는 것은 국민들이 수긍하지 못할 것”이라고 말했다.

이번 법안 통과로 산업 현장에서는 생태계 붕괴와 공동화현상에 대한 우려가 제기된다. 노란봉투법이 시행될 경우 원청업체 홀로 수천 개의 하청업체 노동조합을 상대해야 하고, 중대 투자 결정까지 쟁의행위에 가로막힐 수 있다. 견디지 못한 원청기업이 도급 계약을 끊고 해외 이전에 나설 수 있다는 우려도 나온다.

대한상공회의소가 최근 자체 소통플랫폼 ‘소플’을 통해 국민 1200여 명 대상 설문조사를 한 결과에 따르면 응답자 76.4%는 노사갈등이 “보다 심화할 것”(매우 심화 28.4%, 심화 48%)이라 답했다. 반면 ‘완화할 것’이란 응답은 21.4%에 불과했다. 또 전체 응답자의 80.9%는 ‘개정안 통과 시 파업 횟수와 기간이 늘어날 가능성이 높다’고 전망했다.