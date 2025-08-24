[헤럴드경제=박지영 기자] 배우 황정음 씨가 자신이 차린 1인 소속사의 회삿돈 43억원을 횡령한 혐의로 징역 3년을 구형 받았다. 법조계에서는 황 씨가 징역형 집행유예를 받을 가능성이 높다고 보고있다.

24일 법조계에 따르면 제주지방법원 형사2부(임재남 부장판사)는 지난 2일 특정경제범죄 가중 처벌 등에 관한 법률 위반(횡령) 혐의로 기소된 황 씨의 결심 공판을 열었다. 검찰은 황 씨에게 징역 3년을 구형했다.

황 씨는 훈민정음엔터테인먼트의 자금 43억 4000여만원을 횡령한 혐의를 받는다. 황 씨 측은 42억원은 가상화폐 투자에 사용했고 나머지 금원은 재산세와 지방세를 내기 위한 카드값 등에 썼다고 설명했다. 훈민정음엔터테인먼트는 황 씨의 1인 소속사로 황 씨가 100% 지분을 소유한 가족회사다.

법조계에서는 황 씨가 최종적으로 징역형 집행유예를 선고받을 가능성이 높다고 보고 있다. 우선 황 씨 사례는 횡령죄 양형기준상 감형 대상이다. 횡령죄의 특별감경인자는 ▷실질적 1인 회사나 가족회사인 경우 ▷손해발생 위험이 크게 현실화되지 않은 경우 ▷오로지 회사 이익을 목적으로 한 경우 ▷임무위반 정도가 경미한 경우 ▷사실상 압력 등에 의한 소극적 범행 가담일 경우 등이다.

횡령죄는 ‘타인의 재물을 보관하는 자’가 재물을 횡령하거나 반환을 거부할 때 성립한다. 법정형은 5년 이하의 징역 또는 1500만원 이하의 벌금이다. 대법원 양형위원회의 횡령·배임 범죄의 양형 기준에 따르면 횡령 금액이 5억원 이상 50억원 미만일 경우 기본 권고 형량은 징역 2년~5년이다. 감경 요소가 적용될 때의 양형 기준은 징역 1년 6개월~징역 3년이다. 징역 3년 이하가 선고될 경우 집행유예를 받을 수 있다.

황 씨의 경우 훈민정음엔터테인먼트가 ‘실질적 1인 회사나 가족회사’에 해당해 감경 대상이 된다. 1인 기획사의 경우 소속 연예인의 출연료가 기업의 매출이다. 법인 형태이기 때문에 ‘타인의 재산’을 유용한 것이 돼 횡령죄가 성립 하지만, 사실상 가해자와 피해자가 같아 경제적 실질이 동일하다. 황 씨가 번 돈을 황 씨가 사용한 것에 가까워 다른 직원들이 만든 법인의 매출을 횡령하는 사례와는 차이가 있다.

황 씨가 횡령한 금원을 모두 변제했다는 점도 중요하다. 법조계 관계자는 “재산범죄는 피해자의 피해가 회복이 됐는지가 중요하다. 사기죄의 경우에도 기소 이후 피해자에게 돈을 돌려줬다면 사실상 피해가 소멸되는 셈”이라며 “횡령죄 또한 금원을 변제했다면 피해가 회복된 걸로 보아 징역형 집행유예를 선고할 가능성이 높다”고 설명했다.