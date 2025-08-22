당내 갈등 ‘포용’ 입장 재확인 “암세포 자르듯 하는 건 독재” “安·趙, 당에 다 필요한 분들” 당선 시 ‘장외 저항운동’ 예고

[헤럴드경제=김진·김해솔(청주) 기자] 국민의힘 당대표 선거 결선에 진출한 김문수 후보는 22일 “제가 혼자 50%를 넘지 못한 건 국민의힘에 미래가 있다는 것”이라며 “제가 그런 분들 모시고 이끌어 갈 과제가 주어진 거라 생각하면서 기쁘게 생각한다”고 말했다.

김문수 후보는 이날 충북 청주 오스코에서 전당대회가 종료된 직후 기자회견을 열어 “(득표율이) 바로 50% 이상을 넘었으면 상당히 저도 좋았겠다”면서도 이같이 말했다.

김 후보는 “이것이 국민의힘의 역동성 아닌가”라며 “그런 점에서 이 전당대회 자체가 굉장히 바람직하게 잘 진행되고 있다”고 말했다. 이어 “컨벤션 효과가 상당히 있을 것”이라며 “전당대회를 통해서 국민의 관심이 더 높아지고, 여러 가지로 서로 다이나믹하게 보여드리는 효과가 있지 않겠나”라고 했다.

김 후보는 당대표가 되면 당내에 존재하는 윤석열 전 대통령 탄핵 찬반 갈등을 ‘포용’으로 해소하겠다는 입장을 재확인했다.

김 후보는 “대화하는 게 첫째”라며 “많이 만나고, 대화하고, 토론하고, 그것도 안 되면 당내에서 표결도 해서 민주적인 당원 결정으로 서로 다른 생각을 하나로 합치는 절차가 보편적으로 정착되는 역할을 제가 잘 할 수 있다고 생각하고 그렇게 노력하겠다”고 말했다. 그러면서 “무조건 암세포 자르듯 잘라내자는 건 민주주의보다 독재 아니겠나”라고 했다.

김 후보는 결선 투표를 앞두고 찬탄(탄핵 찬성) 진영의 경쟁 주자였던 안철수·조경태 의원을 만날 의향이 있느냐는 물음에도 “최대한 저는 이런 분들이 다 당에 필요하다고 생각한다”며 가능성을 열어 놨다.

결선 투표 결과가 발표되는 26일까지 전략을 묻는 말에는 “결론은 누가 이재명의 민주당, 이재명 독재와 싸워서 이길 수 있는 사람이냐(는 것)”라고 답했다. 김 후보는 “저는 이재명과 정청래, 민주당 구석구석과 면면, 그들의 투쟁 기술, 또 각 사람들의 인적 측면, 그들이 노리는 목표, 이런 걸 제가 많이 안다고 생각한다”며 “그런 점을 잘 부각시키면 상당히 좋은 결과가 나오지 않겠나 기대한다”고 했다.

또 김 후보는 “현재 상태에서 우리 당의 원내 투쟁은 승리를 거두기 어렵다고 생각한다”며 “(당대표가 되면) 저는 원내 투쟁과 장외 투쟁을 겸하겠다”고 밝혔다. 김 후보는 “광범위한 국민적 저항 운동을 할 것”이라며 “불 지르고 휘두르는 게 아니라 국민 여론을 움직이는 운동을 제가 계속하겠다”고 했다.

한편 국민의힘 당대표 선거는 지난 20~21일 모바일·ARS 방식으로 실시된 당원 선거인단 및 일반 국민 여론조사 결과 ‘과반 이상’ 득표자가 나오지 않으면서 1·2위 후보 간 결선 투표가 결정됐다. 결선 투표에는 김문수·장동혁(가나다순) 후보가 진출했다. 당대표 결선 투표는 23일 토론회와 24~25일 여론조사를 거쳐 26일 결과가 발표된다.