추가 토론회·여론조사 거쳐 26일 최종 결정 金 “싸워 이길 당대표”…張 “새로운 투쟁” 신동욱·김민수·양향자·김재원·우재준 선출 ‘반탄 우세’ 속 찬탄 후보 일부 지도부 입성

[헤럴드경제=김진·김해솔(청주) 기자] 국민의힘 차기 당대표 자리를 놓고 김문수 장동혁 후보가 결선 투표에서 맞붙게 됐다.

황우여 국민의힘 전당대회 선거관리위원장은 22일 충북 청주 오스코에서 개최된 전당대회에서 “개표 결과 최다 득표자의 합산 득표율이 50%를 넘지 않았다. 1위 득표자와 2위 득표자 간 결선 투표를 실시하겠다”며 두 후보가 결선투표에 진출한다고 밝혔다.

지난 20~21일 모바일과 ARS 방식으로 실시된 당원 선거인단 및 일반 국민 여론조사 결과에 따른 것으로, 결선 투표에 미칠 영향을 고려해 후보의 순위나 득표 수치는 공개되지 않았다.

김·장 후보는 4파전으로 치러진 이번 당대표 선거의 이른바 ‘반탄(윤석열 전 대통령 탄핵 반대)’ 주자들이다.

김 후보는 3선 국회의원, 재선 경기도지사 출신으로 지난 정부 고용노동부 장관을 지냈을 당시 야당이었던 더불어민주당의 계엄 사과 요구에 응하지 않으며 대권 후보로 급부상했다. 지난 21대 대선 국민의힘 후보로 패배한 지 두 달여만에 당권에 도전했다. 재선 의원인 장 후보는 상대적으로 신인이지만 선명한 메시지로 주목받았다. 김 후보와 마찬가지로 대통령 탄핵 정국에서 반대에 앞장섰다.

찬탄(탄핵 찬성) 주자인 안철수·조경태 후보는 고배를 마셨다. 전당대회 기간 이어진 탄핵 찬반 갈등과 극우 논란에도 불구하고, 당원 다수의 표심은 이재명 정부와 절대 다수 의석을 지닌 민주당을 상대로 강한 대여 투쟁에 나서야 한다는 반탄 진영의 논리를 택한 것으로 보인다.

김 후보는 이날 결과 발표 직후 “이재명 독재 정권을 끝장내자. 우리 당을 강력하게 투쟁하는 정당으로 만즐자”며 “싸워 이길 당대표, 당원들을 지킬 당대표, 이재명 독재를 물리칠 당대표는 저 김문수”라고 말했다. 장 후보는 “낡은 투쟁 방법을 선택할 것인지, 새로운 투쟁 방법을 선택할 것인지 선택이 남았다”며 “장동혁을 선택하는 것이 국민의힘의 혁신과 미래를 선택하는 것”이라고 했다.

당대표 결선 투표는 23일 토론회와 24~25일 여론조사를 거쳐 26일 결과가 발표된다.

최고위원 선거에서는 초선의 신동욱 후보가 합산 기준 17만2341표로 가장 많은 표를 얻었다. 뒤를 이어 김민수 후보(15만4940표), 양향자 후보(10만3957표), 김재원 후보(9만9751표)가 최고위원에 당선됐다. 청년최고위원에는 친한계 초선 우재준 후보가 합산 기준 20만4627표를 얻어 손수조 후보(20만740표)를 이기고 선출됐다. 신동욱·김민수·김재원 후보는 반탄파로 분류되며, 양향자·우재준 후보는 찬탄파로 분류된다.

비교적 반탄 후보들이 약진했지만, 찬탄 후보들도 일부 입성에 성공한 것이다. 지역 합동토론회에서 강성 우파 유튜버 전한길씨와 충돌했던 친한계 김근식 최고위원 후보(9만 8384표)는 탈락했다.

국민의힘 최고위원회는 전당대회에서 선출된 당대표와 최고위원 4명, 청년 최고위원 1명과 원내대표, 정책위의장, 지명직 최고위원 1명의 총 9명으로 구성된다. 새 지도부의 임기는 26일 당대표 결선 결과가 발표된 이후부터다.

한편 이번 당대표 선거의 당원 선거인단 투표율은 총 75만3076명 중 33만4272명이 참여한 44.39%를 기록했다. 최고위원 선거는 총 65만3641표(선거인 1명당 후보 2명)으로 투표율 43.40%다. 청년최고위원 선거 투표율은 32만4294명에 해당하는 43.06%다. 투표 결과는 ‘당원 투표 80%·일반 국민 여론조사(역선택 방지 적용) 20%’ 룰이 반영됐다.