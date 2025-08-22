[헤럴드경제= 박영훈 기자] “대폭락, 망한 줄 알았더니”

기안84를 비롯해 인기 웬툰 작자의 작품이 대거 유출, 막대한 피해를 입은 네이버웹툰(웹툰엔터테인먼트)이 다시 살아나고 있다.

네이버웹툰(웹툰엔터테인먼트)은 기안84 등 내로라하는 국내 스타 작가를 대거 배출했지만, 뉴토끼 등 불법 웹툰·웹소설 사이트의 영향으로 직격탄을 맞았다. 지난해 한국서 분기 매출이 100억원이나 줄었다.

나스닥에 상장하자마자 주가가 폭락, 투자자들은 “망했다”며 아우성을 쳤다.

그랬던 네이버웹툰이 대반전을 꾀하고 있다. 2분기 호실적과 월트디즈니와의 협력 발표에 주가가 하루 만에 80% 치솟기도 했다.

네이버웹툰(웹툰엔터테인먼트)의 2분기 영업손실은 약 123억원으로, 지난해 같은 기간 대비 적자 폭이 90% 가까이 줄었다고 공시했다. 매출은 약 4889억원으로 전년 동기 대비 8.5% 증가했다. 유료 콘텐츠·광고, 지식재산(IP) 사업 매출이 모두 증가했다.

더 큰 호재는 디즈니와의 콘텐츠 협력 계약이다. 네이버웹툰은 디즈니, 마블, 스타워즈, 20세기 스튜디오의 인기 작품 100여편을 웹툰으로 제작해 선보이기로 했다.

웹툰 형식으로 재구성한 작품 외에 디즈니와 손잡고 신규 오리지널 웹툰 시리즈도 준비 중이다. 새로운 오리지널 시리즈는 슈퍼히어로의 활약부터 광활한 우주를 무대로 한 모험까지 다양한 장르를 포괄할 계획이다.

김용수 네이버웹툰 최고전략책임자(CSO)는 “디즈니와의 협업은 이제 시작에 불과하며, 앞으로도 디즈니와 함께 전 세계 팬들이 사랑하는 이야기를 언제 어디서나 손쉽게 즐길 수 있도록 네이버웹툰이 앞장서겠다”고 말했다.

한편 불법사이트는 네이버웹툰의 가장 큰 위협이다. 불법 웹툰 사이트를 통해 공짜로 웹툰을 보는 인원이 3억명에 달하는 것으로 추산된다. 특히 국내에서 가장 규모가 큰 불법 웹툰 사이트로 알려진 ‘뉴토끼’는 방문자 수 1억3000만명, 페이지뷰 11억5000만회로 집계됐다.

불법 사이트 여파와 실적 악화로 네이버웹툰의 주가는 한때 반토막이 났다. 주가가 폭락하면서 미국 대형로펌들이 네이버웹툰을 상대로 소송인단까지 모집해 큰 파문이 일었다.