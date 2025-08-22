[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]iH(인천도시공사)는 인천 미추홀구 도화동 소재 서희스타힐스아파트(민간임대) 공가 24세대를 공개 매각한다고 22일 밝혔다.

이번에 공개 매각하는 세대는 기존 임차세대의 퇴거로 발생한 공가 세대로 전용 59㎡(25평형) 16세대, 74㎡(31평형) 8세대 총 24세대로 즉시 입주가 가능하다.

앞서 iH는 지난 6월 기존 임차인을 대상으로 우선 분양을 실시한 바 있다.

입찰 참여 자격은 매각공고일 기준, 국내에 거주하는 주민등록상 만 19세 이상의 성인으로, 최초 입찰 예정금액은 감정평가액 기준 59㎡ 세대의 경우 평균 2억9100만원, 74㎡ 세대의 경우 평균 3억5100원, 낙찰자는 최고가 낙찰 방식으로 결정된다.

공고절차는 22일 자산관리공사 온비드 입찰공고를 시작으로 입찰(9월 1일~9월 2일), 개찰(9월 3일), 낙찰자 계약(9월 4일~9월 5일) 순서로 진행된다.

계약금은 입찰보증금(입찰액의 10%)으로 대체되며 계약 후 3개월 내에 나머지 잔금을 납부해야 한다.