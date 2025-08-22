개인은 4000억원 넘게 팔아 파월 연준 의장 연설 ‘주목’…美금리 향방은

[헤럴드경제=정윤희 기자] 코스피가 22일 이틀 연속 상승 마감했다. 이날 코스피는 전장보다 26.99포인트(0.86%) 오른 3168.73에 거래를 마쳤다.

지수는 전장보다 23.67포인트(0.75%) 오른 3165.41로 출발해 한때 3181.95까지 올랐다가 오름폭이 다소 축소됐다.

한국시간으로 이날 오후 11시 예정된 미국 중앙은행장들의 연례모임인 잭슨홀 경제정책 심포지엄(잭슨홀 회의)을 앞두고 경계감이 고조됐음에도 저가 매수세가 유입되고 한미 정상회담에 대한 기대가 커지면서 상승 흐름을 유지했다.

유가증권시장에서 외국인과 기관이 각각 1807억원 1590억원을 순매수했다. 개인은 4584억원을 순매도했다. 코스피200선물시장에서 외국인과 개인은 각각 2919억원, 412억원 순매수했고, 기관은 3339억원 매도 우위를 보였다.

간밤 뉴욕증시는 3대 주가지수가 동반 약세로 마감했다.

21일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 152.81포인트(0.34%) 내린 4만4785.50에 거래를 마감했다.

스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 25.61포인트(0.40%) 떨어진 6370.17, 나스닥종합지수는 72.55포인트(0.34%) 밀린 2만1100.31에 장을 마쳤다. S&P500 지수는 5거래일 연속 하락했다.

인공지능(AI) 거품론이 대두되며 이어졌던 기술주 투매 흐름은 이날 숨을 골랐다. AI·반도체 관련주 중심의 필라델피아 반도체지수의 낙폭은 0.5% 정도로 제한됐다.

이날 시장은 잭슨홀 회의에서 예정된 제롬 파월 연방준비제도(연준·Fed) 의장의 연설에 촉각을 곤두세우고 있다.

부진한 고용지표에도 도널드 트럼프 행정부의 관세 여파로 물가 상승 압력이 커지면서 연준 내부에서도 금리 정책 관련 의견이 엇갈리는 상황이라 파월 의장이 향후 금리 경로에 대해 어떤 입장을 드러낼지가 초미의 관심사다.

이런 경계모드 속에서도 국내 증시는 최근 급락에 따른 저가 매수심리가 커지며 주도주를 중심으로 선방했다. 한미 정상회담에 기업 총수들이 대거 동행한다는 소식이 전해지며 이른바 ‘조(선)·방(산)·원(전)’ 업종 관련 주가가 강세를 보였다.

LIG넥스원(5.75%), 한화에어로스페이스(6.83%), 현대건설(2.29%), 한화오션(2.33%), 우진(2.50%), 두산에너빌리티(1.14%), HD현대중공업(2.33%) 등이 올랐다. 삼성전자는 1.13% 오른 7만1400원, SK하이닉스는 2.45% 상승한 25만1000원에 거래를 마쳤다.

시가총액 상위종목 중 삼성바이오로직스(1.28%), 기아(0.87%) 등은 올랐고, LG에너지솔루션(-1.34%), 현대차(-0.68%), KB금융(-1.19%) 등은 내렸다.

업종별로는 금속(1.35%), 전기·전자(1.30%), 전기·가스(0.86%), 건설(0.85%), 유통(1.25%), 증권(0.40%) 등은 상승했고 섬유·의류(-0.37%), 화학(-0.51%), 의료·정밀기기(-1.13%), 운송·창고(-0.45%) 등은 하락했다.

이경민 대신증권 연구원은 “경계심리를 선반영하며 코스피는 이번 주 한때 3100선을 깨고 내려가기도 했으나 외국인, 기관의 저가 매수세에 장중 3180선에 도달했다”며 “한미 정상회담에 대한 기대감 또한 코스피에 힘을 실어주고 있다”고 분석했다.

강진혁 신한투자증권 연구원은 “코스피는 단기 악재를 소화한 후 한미 정상회담 기대에 AI·하드웨어(HW)·산업재가 지수를 견인했다”며 “특히 외국인과 기관의 쌍끌이 매수에 시가총액 상위 20개 중 18개가 상승했다”고 말했다.

코스닥은 5.27포인트(0.68%) 오른 782.51로 장을 끝냈다. 지수는 전장보다 1.53포인트(0.20%) 오른 778.77로 개장해 상승세를 이어갔다. 코스닥시장에서 외국인은 440억원 순매수했고, 개인과 기관은 각각 286억원, 72억원 순매도했다.

알테오젠(4.07%), 파마리서치(2.94%) 등은 상승했고, 에코프로비엠(-1.23%), 펩트론(-2.02%), 에코프로(-1.10%)는 하락했다.

이날 유가증권시장과 코스닥시장의 거래대금은 각각 8조2125억원, 4조5757억원으로 집계됐다. 대체거래소 넥스트레이드의 프리마켓과 정규마켓 거래대금은 4조6565억원이다.