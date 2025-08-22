서울교통공사, 지자체 2곳 추가 조성 협의중 삼각지·석계 지하철에 중랑구 노인복지관, 도봉구 체육센터 옥상 조성

[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 지하철역사와 건물 옥상, 경의선 숲길 철도부지에 파크골프장이 들어선다. 늘어나는 파크골프 수요에 비해 부지가 부족한 상황에서 찾아낸 묘책이다.

23일 헤럴드경제의 취재를 종합하면 서울시는 용산구, 서울교통공사는 오는 11월까지 삼각지역 6호선 상가에 스크린파크골프장 조성을 완료한다. 서울시, 용산구 예산 4억5000만원이 투입된다. 규모는 258㎡(78평)으로 5명이 동시에 파크골프를 즐길 수 있다. 성북구도 석계역 상가내에 스크린파크골프장을 짓는다. 규모는 209㎡(63.4평)규모로 12월 말 개관 예정이다. 투입 예산은 확정되지 않았다. 이외에도 서울교통공사는 2곳의 역사 내 상가를 실내파크골프장으로 활용하는 방안을 놓고 자치구 두군데와 협의중이다.

각 자치구가 역사내 상가를 스크린파크골프장으로 활용하기로 한 것은 급증하는 수요 때문이다. 실외에서 마땅한 부지를 찾지 못한 자치구들이 실내 스크린파크골프장으로 수요에 우선 대응하는 상황이다. 한 구청장은 “요즘 파크골프장 지을 땅을 찾는게 중요한 일 중 하나”라며 “워낙 관내에 시설에 없다보니 파크골프장이 많은 A 자치구와 자매 결연을 맺어 이용 편의라도 봐 달라는 민원이 들어온다”고 말했다. 특히 강북이나 성북, 노원 등 강북권 지자체의 경우 부지를 마련하기가 쉽지 않다. 월드컵공원파크골프장, 관악파크골프장, 잠실파크골프장 등 3곳을 제외하고는 22개가 모두 한강·중랑천·안양천 등 강변을 따라 지어졌다. 강변에 유휴부지가 없거나(용산), 관내에 하천이 없는(성북구) 자치구의 경우 파크골프장을 짓기가 마땅찮다. 관악구의 경우 파크골프장 조성 민원에 관악산의 경사면을 그대로 살려 산 안에 파크골프장을 올해 5월 개관했다.

‘지면’에 부지가 없다보니, ‘옥상’이 대안이 되기도 한다. 중랑구는 신내노인종합복지관(3층 규모) 옥상에 280㎡(84.7평) 3홀 짜리 미니 파크골프장을 짓는다. 도봉구 역시 창동문화체육센터(4층규모) 옥상에 344㎡(104평) 9홀 규모의 실외 파크골프장을 조성한다. 창동문화체육센터 건물안에는 스크린파크골프장도 들어선다.

철도부지도 활용된다. 오랫동안 방치돼 고물상으로 활용됐던 경의선 숲길 철도부지(용문동 5-64번지)에는 425㎡(128평) 9홀 규모의 실외 파크골프장이 들어선다. 이 곳은 일부 학부모들은 어린이 놀이터나 도서관 등을 지어달라는 민원을 제기하기도 했다. 용산구는 오랜 검토 끝에 파크골프장을 짓기로 했다.

서울내 실외파크골프장은 1년새 2배로 증가했지만 여전히 부족하다. 대한파크골프협회에 따르면 올해 5월 기준으로 서울시에는 25개의 실외파크골프장이 조성됐다. 2024년 3월 13곳에 비해 두배 가까이 늘어난 수치다. 전국 423개의 5.9% 수준이다. 지난해 기준으로 대한파크골프협회에 등록된 서울 회원수는 1만1518명으로 2021년 3904명에 비해 3배 가까이 늘었다.