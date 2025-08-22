징역 3년, 집유 4년 1심 징역 2년, 집유 3년 서 형량 늘어

[헤럴드경제=박지영 기자]수십억원대 횡령·배임 혐의로 1심에서 징역형 집행유예를 선고받은 구본성 전 아워홈 부회장이 항소심에서 더 무거운 형을 선고받았다. 1심에서 무죄가 나왔던 20억원의 성과급과 골프장 관련 범죄가 유죄로 뒤집혔다.

서울고등법원 형사3부(부장 윤성식)는 22일 특정경제범죄가중처벌법상 배임·횡령 등 혐의로 기소된 구 전 회장 항소심에서 징역 3년, 집행유예 4년을 선고했다. 지난해 9월 1심 재판부는 징역 2년, 집행유예 3년을 선고했다.

구 전 부회장의 범죄 혐의는 ▷2017년 7월~2021년 회삿돈으로 상품권 매입해 사적 사용 ▷2020년 1~2월, 2021년 1~5월 보수 초과 수령 ▷2020년 경영성과급 20억 부당 수령 ▷회삿돈으로 골프장 회원권 매수 등이다.

앞서 1심 재판부는 회삿돈으로 상품권을 구입·사적 유용한 혐의와 2020년 1~2월 5억원 상당의 보수 추가 수령 혐의를 유죄로 인정했다. 항소심 재판부는 이에 더해 1심에서 무죄가 나온 경영성과급, 골프장 회원권 배임 혐의를 유죄로 인정했다.

항소심 재판부는 특히 20억원의 경영성과급 지급 결정을 꼼꼼히 살폈다. 1심 재판부는 아워홈 인사 규정상 경영성과급 지급 확정이 대표이사에게 위임돼 있어, 구 전 부회장의 배임 혐의를 인정할 수 없다고 판단했다. 당시 아워홈의 대표이사는 유덕상 전 대표였다.

하지만 2심 재판부는 경영성과급 결정 주체가 사실상 구 전 부회장이었다고 봤다. 아워홈 경영 전반을 결정하던 고(故) 구자학 선대회장의 건강이 2019년께부터 악화되면서 관련 절차가 바뀐 점을 눈여겨봤다. 항소심 재판부는 “2019년까지는 성과급 지급 결재란이 ‘회장’이었지만 2020년 이후부터 같은 결재란이 대표이사와 부회장 2개로 변경됐다. 2020년부터 경영성과급 의사 결정의 주체가 달라졌다”고 지적했다.

그러면서 “대표이사 유덕상은 당심에 증인으로 출석해 ‘본인이 대표이사였지만 경영성과급은 본인 업무가 아니었다. 해당 자료를 결재하지 않았다’고 증언했다”며 “기존에는 선대 회장이 경영성과급을 결정했지만 2020년부터는 피고인이 결정한 것으로 보인다”고 했다. 또 2020년 실적이 악화했고 다른 임원들에게는 성과급이 지급되지 않은 점 등을 들어 경영 성과급을 지급할 합리적인 이유도 없다고 봤다.

항소심 재판부는 “1심에서 인정한 부분들과 (항소심이) 인정한 부분을 포함하면 피고인이 회사에 손해를 끼친 부분이 인정된다. 피해 금액도 더 커진다”며 “다만 피해자에게 변제한 내역, 공탁 내역, 당심에서 피해 회사가 처벌을 원하지 않는다는 의사를 밝힌 점을 고려한다”고 양형 이유를 설명했다.