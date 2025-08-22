친서 전달 예정…시진핑 주석은 안 만나

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령이 방일·방미 순방을 앞두고 중국 특사단을 파견한다.

강유정 대통령실 대변인은 이날 오후 서울 용산 대통령실 브리핑에서 “오는 24일부터 27일까지 이재명 대통령의 특사단이 중국을 방문할 예정”이라고 밝혔다.

강 대변인은 “박병석 전 국회의장이 단장을 맡아 중국 주요 인사들을 면담하고 한중 관계 발전 방향 및 양국 간 우호 정서 증진 방안 등에 대한 이재명 대통령의 메시지를 중국 측에 전달할 계획”이라고 전했다. 단원은 더불어민주당 김태년 의원과 박정 의원, 노재헌 동아시아문화재단 이사장이다.

특사단은 이 대통령의 친서도 전달할 계획이다. 강 대변인은 관련 질문에 “친서가 마련돼 있다”면서 “양 국민 민생에 실질적으로 기여하는 한중관계를 만들어 가자는 대통령의 생각이 담겨 있다”고 설명했다.

특사단은 25일 왕이 중국공산당 정치국 위원 겸 외교부장 면담 및 오찬을 한 뒤, 26일 한정 국가부주석 면담, 자오러지 전국인민대표대회 상무위원장과 면담이 예정돼 있다.

다만 시진핑 주석과는 만나지 않는다. 강 대변인은 “시진핑 주석과의 만남은 여러 차례 주선하고 맞춰가려고 했지만 양쪽의 일정이 잘 맞지 않았다”며 “지속 협의했지만 아마 일정상의 이유로 시 주석과의 만남은 없지 않을까 싶다”고 말했다.

이 대통령이 순방을 떠난 기간 중국 특사단을 파견하는 배경과 관련해 강 대변인은 “한일중 관계에 있어 아시아에서의 중요성이 있기 때문”이라며 “특사단 파견과 함께 외교의 복귀를 알리는 의미”라고 했다.

이어 강 대변인은 “한국 외교가 정상화됐다는 부분을 8월 말에 알리는 과정에서 동시에 추진되지 않았나 짐작해 본다”고 덧붙였다.