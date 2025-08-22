광진구, 9월부터 어린이대공원, 아차산 등에서 생활체육교실 프로그램 시작 러닝크루, 4060달리기, 야간트레킹, 어르신 탁구, 테니스 5개 강좌 신청기간은 8월 21일부터 8월 27일까지, 광진구청 누리집 통해 신청

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)가 구민의 건강한 체육활동 기회를 제공하기 위해 9월부터 생활체육교실 5개 종목을 개강한다.

청년 대상 프로그램은 2개 강좌다. 러닝크루는 9월 3일부터 어린이대공원에서 매주 수요일 저녁 7시에 시작한다. 총 5회에 회차별로 25명을 모집한다. 야간트레킹은 9월 19일부터 아차산 일대에서 개최한다. 매주 금요일 저녁에 20명씩 5번 진행한다.

중장년층 대상 생활체육 프로그램도 인기다. 러닝크루가 끝나면 10월 15일부터 ‘4060달리기’가 이어진다. 어르신 탁구교실도 지역내 탁구장 3곳에서 열린다. 임용지 탁구클럽, 블루윈 탁구클럽, 호탁구교실에서 각각 15명씩 모인다.

성인 테니스도 꾸준하다. 10월 2일부터 아차산배수지 체육공원 테니스장에서 매주 화요일, 목요일 오전 11시부터 참여할 수 있다. 15명을 모집한다.

광진구민이면 누구나 참여할 수 있으며 신청기간은 8월 21일 오전 10시부터 8월 27일 오후 5시까지다. 광진구청 누리집을 통해 신청할 수 있으며 무작위 추첨으로 선정한다. 선정결과는 8월 28일 개별 통보한다.

모든 강좌는 무료로 진행하며 강좌에 따라 등산화, 운동복 등 준비물을 챙겨야 한다. 자세한 사항은 광진구청 체육진흥과로 문의하면 된다.

김경호 광진구청장은 “날씨가 점점 선선해지고 있다. 건전한 체육활동은 일상에 활력소 역할을 한다. 자신에게 맞는 프로그램에 참여해 건강하고 활기찬 여가생활을 즐길 수 있길 바란다”며 “앞으로도 맞춤형 생활체육 프로그램을 통해 구민 모두가 쉽게 접할 수 있는 생활체육환경을 조성하는데 최선을 다하겠다”고 말했다.