[헤럴드경제=홍승희 기자] 한국토지주택공사(LH)는 22일 LH 서울지역본부 2층 대강당에서 ‘청년 주거정책 대국민 아이디어 공모전’ 시상식을 개최했다고 밝혔다.

이번 공모전은 청년의 눈높이에서 주거 문제를 진단하고, 정책 대안을 제시할 수 있도록 함으로써 실효성 높은 청년 주거정책 아이디어를 발굴하고자 추진됐다.

공모는 지난 5월부터 4주간 진행됐으며, 정책 제안서, 영상 콘텐츠(브이로그) 등 총 284건이 접수됐다. 그중 참신성, 구체성, 효과성, 실행 가능성 등을 토대로 내외부 심사를 거쳐 총 15개 작품(대상 1건, 최우수 2건, 우수 4건, 장려 8건)이 선정됐으며, 상장과 상금(대상 300만원, 최우수 200만원 등) 1500만 원이 지급됐다.

대상은 ‘청년 주거 리바이벌 2.0’ 정책으로, AI 안심계약, 주거비 절감 마일리지, 피해회복 플랫폼 등 청년 주거불안 해결 방안을 종합적으로 제안해 높은 평가를 받았다. 최우수상으로는 청년 전세사기 피해를 영상으로 풀어낸 브이로그 ‘그린리본에서 실마리를 찾다’와 지역 청년 정착 지원방안을 담은 ‘지역 살리는 청년, 청년을 살리는 집’이 선정됐다.

이외에도 ▷직주근접 기반의 청년 주거 플랫폼 ▷중소기업 연계형 청년 주택 ▷임대료 대신 콘텐츠로 집세를 해결하는 주거비 모델 등 6건이 우수작으로 선정됐다.

수상작 일부는 영상 콘텐츠(브이로그)나 동영상 등으로 제작되며, 정책 제안서 등은 관계 부처나 지자체로 전달돼 향후 청년 주거정책 수립 시 활용될 계획이다.

이한준 LH 사장은 “이번 공모전을 통해 주거정책 수요자인 청년들이 직접 제안한 참신하고 실효성 있는 아이디어를 수렴했다”며 “제안을 정책 수립에 반영하여 청년들이 마음껏 희망을 펼쳐나갈 수 있도록 주거정책을 촘촘하게 실행해 나갈 것”이라고 말했다.