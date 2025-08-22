[헤럴드경제=김성훈 기자] 개그우먼 박미선이 유방암 초기 진단을 받은 것으로 알려졌다.

22일 방송가에 따르면, 박미선은 올해 초 건강검진을 받는 과정에서 유방암 초기 진단을 받았다. 현재 방사선 치료를 모두 마치고, 약물 치료를 계속 받고 있는 것으로 전해졌다.

소속사 큐브엔터테인먼트 측은 “(박미선이) 현재 건강상의 이유로 휴식기를 갖고 있다”며 “크게 심각한 상황은 아닌 것으로 안다”고 전했다.

박미선은 올해 초 건강상의 이유로 활동을 중단했다.

걱정하는 목소리가 나오자 남편인 개그맨 이봉원은 지난 6월 MBC ‘라디오스타’에서 “잘 치료받고 쉬고 있다. 이번 기회에 제대로 충전하고 있다”고 말했다.

개그우먼 조혜련은 지난 18일 라디오 방송에서 “사람들이 미선 언니의 근황을 궁금해하는데, 하루도 빠짐없이 기도한다”고 했으며, 개그우먼 이경실도 SNS에 “동생에게 전해주려고 수박 물김치를 담갔다. 핑계 삼아 너무 보고 싶다. 많은 사람이 기도하고 있다. 외로워 말고 그저 몸만 생각했으면 한다”고 적었다.

박미선은 1988년 MBC 공채 개그우먼으로 데뷔했으며, 1993년 KBS 공채개그맨 이봉원과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 뒀다.