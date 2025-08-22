[헤럴드경제=나은정 기자] 창원의 한 대단지 아파트가 안전상의 이유로 매일 오후 특정 시간대 택배 차량 등 방문 트럭의 지상출입을 막아 논란이 일고 있다.

22일 온라인 커뮤니티 ‘보배드림’에 따르면 창원 의창구의 한 아파트 측은 최근 매일 오후 4시부터 5시까지 1시간 동안 지상으로 차량 출입을 통제하는 지침을 내렸다.

해당 아파트는 입주민들은 모두 지하주차장을 이용하고, 지상에는 택배·이사·가구배송 차량 등 대형 트럭 위주의 업무용 차량만 출입할 수 있도록 운영해 왔다.

그러나 최근 입주민의 민원 제기 이후, 아이들의 하교 시간이 겹치는 오후 4시~5시에는 지상으로의 차량 출입이 불가능해졌다. 이 시간대에 업무용 트럭이 단지 안으로 들어오는 것은 물론 나가는 것도 안 되기 때문에 오후 5시가 지나야지만 입·출차가 가능하다는 것이다.

문제는 이미 아파트 안으로 들어온 택배차량 등이 해당 시간대에 출차조차 할 수 없다는 점이다. 택배 기사가 오후 4시에 배송을 마쳤더라도 5시까지 차량을 몰고 나갈 수 없어 1시간 동안 대기해야 하는 상황이 발생한다. 일부 기사들은 이를 피하기 위해 오후 3시 45분쯤 택배를 배송지 각 동 앞에 내려놓고 차량을 아파트 정문 밖으로 빼 놓은 뒤 다시 걸어들어와 배송을 하고 나간다고 한다.

이 과정에서 배송 지연은 물론 기사들의 퇴근 시간까지 늦어지고 있다고 제보자는 전했다.

제보자는 “아이들의 안전상 문제도 중요하지만, 굳이 통제 시간이 필요한지 의문”이라며 “출입 자체를 통제하기보다 그 시간에 출입할 때에는 아파트 정문 보안실에 있는 보안경비원의 허가를 받는 게 어떨까 싶다”고 목소리를 높였다.

사연을 접한 누리꾼들의 반응은 엇갈렸다. 일부는 “여기 사는 사람들에겐 가장 늦게 배달해 주면 되겠네”, “택배기사 입장에서 1시간은 엄청나게 소중한 시간이다. 이들에겐 시간이 돈이다”, “입주민 안전이 우선이라면 정문에서 택배 받거나 택배 자체를 안 시키면 된다”는 반응을 보인 한편, 일각에서는 “지하출입은 당연히 가능한데, 그 1시간은 지하로 배송하면 될 일 아니냐”, “하교시간 맞춰서 1시간 통제 하는 정도는 안전 차원에서 이해된다”, “애들 때문이라면 따라줘야 하지 않겠나, 하도 사고가 많이나니” 등 반론을 제기하면서 갑론을박이 이어지고 있다.

한편 공동주택관리법에 따르면 단지 내 주차장 운영 기준 등 ‘단지 안의 유지·운영 기준’에 관한 사항은 입주자대표회의의 의결사항으로 정할 수 있다. 즉, 주차장 이용 방식이나 출입 조건 등을 입대의 의결로 규정할 수 있다는 의미다.

아울러 아파트 관리주체인 관리사무소는 공동주택 주거 생활의 질서 유지를 위해 외부인·외부 차량의 무단 출입을 제한하고, 주거공간의 보안 유지와 공용자산 보호 등을 목적으로 출입자를 제한할 수 있다. 다만 안전을 위한 규정이라도 주민 생활 편의와 외부 차량 종사자의 근무 여건을 고려해야 한다 게 중론이다.