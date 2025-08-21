2023년 ‘S등급’ 이어 또다시 최고 성과…행정 역량과 추진력 입증 정량평가 50개‧ 노력도 평가 9개 항목 합산, ‘1등급’ 달성 공공서비스·복지·안전·환경 등 주민 생활 밀접 분야서 두각

[헤럴드경제=박종일 선임기자]영등포구(구청장 최호권)가 ‘2025년 지방자치단체 합동평가’에서 서울시 자치구 최고등급인 ‘1등급’을 달성했다고 밝혔다

지난 2023년 최우수 S등급 선정에 이어 또다시 역대 최고 성적을 기록하며 구의 행정 역량과 추진력을 대외적으로 입증했다.

이번 성과로 구는 서울시로부터 재정 인센티브도 확보하게 됐다.

지방자치단체 합동평가는 행정안전부가 전국 17개 시‧도를 대상으로 국가 주요 시책 추진 실적을 종합 평가하는 제도다.

서울시는 이 결과를 바탕으로 50개 항목의 정량평가와 9개 항목의 노력도 평가를 합산해 25개 자치구를 1~4등급으로 분류한다.

특히 이번 평가에서 구는 ▲공공서비스 품질 향상 ▲보건·복지 체계 개선 ▲안전관리 강화 ▲환경지표 성과 제고 등 주민 생활과 밀접한 분야 전반에서 두드러진 성과를 보였다.

또 노력도 평가 전 항목에서는 만점을 기록했다. 구는 종합계획 수립, 보고회 개최, 월별 실적 점검, 찾아가는 담당자 역량 강화 교육, 부서 간 협업 회의 등을 체계적으로 준비하고 운영하여 성과 관리 전반에서 우수성을 인정받았다.

이를 통해 구는 자치구별 등급을 발표하기 시작한 2020년 이후 역대 최고 성적인 1등급을 달성하게 됐다.

최호권 영등포구청장은 “이번 성과는 전 부서가 합심해 이뤄낸 값진 결실이자, 구민과 함께 만들어낸 영등포의 성과”라며 “앞으로도 구민이 체감할 수 있는 행정 서비스와 생활 편익 확대를 위해 최선을 다하겠다”고 전했다.