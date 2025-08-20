순천시 거주 다문화 초·중·고학년 학년별 기초 학습 교재

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 현대제철 순천공장이 20일 순천대학교 평생교육원에서 다문화가족의 안정적인 정착과 가족생활 지원을 위해 교재 구입비 지원식을 가졌다.

이번 행사는 지역 내 다문화가정 초·중·고학년 자녀를 대상으로 순천시가족센터와 연계한 학습교재 구입 후원금 전달식이다.

이번 후원은 현대제철 순천공장의 사회공헌사업 활동과 연계해 지역 내 다문화가정 초·중·고학년 자녀의 기초 학습 능력 향상을 위한 실질적인 서비스를 제공해 지역사회 다문화 가정 구성원의 건강한 성장을 도모하고 다문화가족의 안정적인 생활 지원을 목적으로 하고 있다.

순천공장은 2018년부터 매년 300만원 상당의 교재 구입비를 후원했으며, 지역 내 다문화가정 자녀 중 학업성취도가 낮고 자아·정서·사회성 발달에서 어려움을 겪는 초·중·고학년 다문화가정 자녀에게 교육 서비스를 제공하기 위해 필요한 교재를 지원해 오고 있다.

회사 관계자는 “앞으로도 저소득·취약계층의 복지증진을 위해 끊임없이 노력하며 후원을 통해 어려운 이웃들에게 적지만 든든한 희망이 되기를 기원한다”고 밝혔다.