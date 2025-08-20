[헤럴드경제=김성훈 기자] 20일 부산의 한 아파트에서 배터리 폭발이 원인으로 추정되는 화재가 발생했다. 배터리 폭발(추정)로 인한 아파트 화재는 17일 서울 마포, 19일 경기 동두천에 이어 최근 나흘 새 세번째다.

경찰과 소방당국에 따르면, 20일 오전 11시 53분께 부산 사상구 모라동의 한 아파트 9층에서 불이 났다.

소방당국은 인원 72명, 장비 24대를 투입해 23분 만에 불을 진압했다. 불은 집 내부를 태우고 소방서 추산 532만 원의 재산 피해를 냈다. 다행히 인명피해는 없었다.

신고자는 “발코니에 충전 중이던 배터리에서 불이 나는 것을 목격했다”고 소방 당국에 진술했다. 불이 난 발코니에는 다수의 리튬이온 배터리가 발견됐다.

경찰과 소방 당국은 화재 원인을 조사 중이다.

앞서 19일 오전 5시 15분께 경기 동두천시 송내동의 20층짜리 아파트 1층에도 배터리 폭발이 원인으로 추정되는 불이 났다.

해당 가구에 거주하던 이는 ‘펑’ 하는 소리에 잠에서 깨 방 안에서 충전 중이던 배터리에서 불이 나는 것을 보고 가정용 소화기로 진화를 시도했다. 그러나 불은 꺼지기는 커녕 오히려 커졌고 연기가 단지 전체로 번졌다.

소방 당국은 장비 33대와 인력 70명을 동원해 약 25분 만에 불을 껐다.

불이 난 가구에서 1명이 구조됐고 나머지 가족 3명은 스스로 대피했다. 아파트 입주민 42명도 아파트 밖과 옥상 등으로 몸을 피했다. 사망·중상자는 없으며 주민 6명이 호흡곤란 등 증세를 보였다.

불이 난 집 안에서는 가로 15cm, 세로 50cm 정도 크기의 캠핑용 배터리를 충전 중이었던 것으로 알려졌다. 해당 배터리는 리튬계 배터리로 추정되지만, 정확한 규격과 종류는 확인되지 않았다.

당국은 다른 발화 요인이 발견되지 않아 배터리를 유력한 화재 원인으로 보고 있다.

지난 17일에도 서울 마포구 창전동의 아파트 14층에서도 배터리가 원인으로 추정되는 불이 나 20대 아들과 60대 어머니가 숨지고 아버지를 포함한 주민 16명이 다치는 사고가 있었다. 불이 난 가구에서는 전동 스쿠터 배터리를 충전 중이었으며, 당국은 배터리를 발화점으로 의심하고 있다. 이 때도 가구주가 소화기 등으로 불을 끄려 했지만 실패하고 불이 더 확산했던 것으로 전해졌다.

소방 관계자는 “최근 배터리 충전이 원인으로 보이는 화재가 계속 발생하고 있다”며 “잠잘 때나 외출할 때 충전해 두고 방치해서는 안 되며 충전 완료가 되면 즉시 전원을 분리해야 한다”고 강조했다.