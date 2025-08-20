해경 지휘부 ‘이송 의무’ 지키지 않아 국가 배상 의무 있지만 공무원 개인이 배상할 필요는 없어

[헤럴드경제=박지영 기자]2014년 세월호 참사 당시 바다에서 구조된 사람을 제때 이송하지 않은 것은 국가의 책임이라는 법원 판단이 나왔다. 법원은 대한민국의 책임은 인정하면서도 당시 현장에서 구조 활동을 지휘한 해양경찰청 소속 공무원들의 손해배상 책임은 없다고 판단했다.

서울중앙지방법원 민사항소5-2부(부장 염기창·한숙희·박대준)는 20일 故임 군의 부모가 대한민국과 김석균 전 해양경찰청장, 김수현 전 서해해양경찰청장, 김문홍 전 목포해양경찰청장, 이재두 전 3009함장을 상대로 제기한 손해배상 소송에서 항소 기각 판결했다.

재판부는 “법원은 세월호 참사가 남긴 깊은 상처와 유족들의 아픔에 공감한다. 관련 기관들이 각 단계의 의무를 성실히 이행할 것을 당부하며 선고를 마친다”고 덧붙였다.

앞서 지난해 6월 1심 재판부는 대한민국의 책임을 인정해 A씨와 B씨에게 1000만원씩 배상하라고 판결했다. 1심 재판부는 故임 군에게 적절한 응급조치, 이송조치, 구호조치 등이 이뤄지지 않은 데 국가 책임이 있다고 판단했다. 다만 김 전 청장 등은 ‘공무원’으로서 책임을 물을 만큼 중대한 고의 또는 중과실을 저지른 것은 아니라고 판단했다.

2014년 4월 16일 오전 8시 48분께 세월호가 바다 한가운데서 뒤집어졌다. 같은 날 오후 5시 24분께 사고 해역을 수색 중이던 1010함 단정은 구명조끼를 입은 故임 군을 발견했다. 이어 오후 5시 30분께 김 전 해경청장, 김 전 서해해경청장, 이 전 3009함장이 탑승하고 있는 3009함에 인계됐다.

3009함의 응급구조사들은 원격의료시스템을 통해 의사들로부터 이송조치 지도를 받았다. 응급구조사들은 교대로 심폐소생술 시행, 산소투여, 심박·체온 및 혈압 등을 측정하며 살리기 위해 의료조치도 시행했다. 하지만 故임 군은 곧바로 병원으로 이송되지 못했다. 대신 3009함→P22정→P112정→P39정 등 4개의 배를 전전하며 ‘표류’했다. 故임 군이 목포의 병원에 도착한 시간은 오후 10시 5분께였다. 헬기로 이송됐다면 20분 만에 갈 거리였다.

유가족들은 당시 3009함에 타고 있던 해경 지휘부가 신속하게 이송을 지시할 의무를 지키지 않았다며 소송을 제기했다.

1심 재판부는 유가족의 주장을 일부 받아들였다. 김석균 전 해양경찰청장, 김수현 전 서해해양경찰청장, 김문홍 전 목포해양경찰청장은 수난구호법이 정한 ‘구조본부장’으로서 故임 군을 신속하게 의료기관으로 이송할 직무상 의무를 저버렸다고 판단했다. 다만 대한민국의 배상 책임은 인정하면서도 공무원 개인의 배상 책임은 인정하지 않았다.

1심 재판부는 “국가배상법에 따르면 공무원이 공무 수행 과정에서 위법 행위로 타인에게 손해를 가한 경우 국가 등이 손해배상 책임을 지는 외에 개인은 경과실만 있는 경우에는 책임을 면한다”며 “망인(故 임 군)은 발견되어 인계될 당시 생존 가능성이 매우 낮은 것으로 볼 정황이 다수 있다. 피고들이 신속하게 이송하지 않은 것이 고의가 있었다거나 현저한 주의를 결여한 주의 의무 위반이 있었다고 보기 어렵다”고 했다.

항소심 재판부 판단 또한 동일했다. 항소심 재판부는 “관련 공무원들은 피구조자들을 신속하게 의료기관으로 이동시키도록 지휘할 직무상 의무를 부담한다. 그런데 망인이 구조된 이후 이뤄지지 않았다”며 “원고들은 마지막 남은 실낱같은 아들의 생존 기회마저 박탈당했다는 정신적 충격을 입었다”고 했다.

김 전 해경청장 등이 故임 군을 헬기로 이송시킬 의무가 있었고 이를 지키지 않았다고 본 것이다. 하지만 이러한 의무 위반이 개인으로서 손해배상을 할 만큼 중대하지는 않다고 판단했다. 항소심 재판부는 “중과실은 공무원이 약간의 주의만 한다면 손쉽게 위법하고 유해한 결과를 예견할 수 있는데도 간과한 경우처럼 주의의무를 ‘현저히’ 결여했을 때라는 것이 대법원의 확고한 견해”라며 “관련 공무원들이 현저한 주의의무 위반이 있었다고 인정하기 어렵다”고 했다.