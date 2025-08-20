[헤럴드경제=김보영 기자] 세팍타크로 국가대표 선수들이 국제대회를 나갔다가 술에 취해 선수들끼리 집단 난투극을 벌인 사실이 뒤늦게 알려졌다.

20일 뉴스1에 따르면 지난달 26일 태국에서 열린 세팍타크로 세계선수권대회(킹스컵)에 출전한 국가대표 선수 4명이 경기 종료 후 음주를 한 뒤 숙소에서 몸싸움을 벌였다.

난투극에 가담한 선수들은 부산환경공단 소속 A 선수, 고양시청 소속 B 선수, 청주시청 소속 C 선수, 대구광역시청 D 선수 등 4명으로 전해졌다.

이들은 대회 일정을 마무리하고 1차 만찬장에서 술을 마신 뒤 숙소에서 2차 술자리를 가졌다. 이후 3차로 술을 마시기 위해 숙소 인근 상점에 술을 더 사오는 과정에서 말싸움을 하다 폭행하며 난투극을 벌인 것으로 전해졌다.

당시 현장에는 국가대표 총감독, 지도자, 협회 사무처 인력 등 모든 지도·운영 인력이 있었지만 사태를 막지 못했다.

협회는 귀국 직후 사건을 파악하고 선수들에게 경위서를 받은 것으로 전해졌다. 해당 선수들에 대한 징계 여부는 아직 결정되지 않았다.

한 체육계 관계자는 “국제 대회에 나가서 이런 사태가 벌어지면 대한민국 얼굴에 먹칠하는 것이고 국제적 망신”이라며 “지도자들의 사전 방지 노력 여부와 선수들 간의 정확한 원인을 파악해 징계하도록 해야 한다”고 지적했다.

대한세팍타크로협회 관계자는 “협회 규정과 절차에 따라 임시 조치 및 사실관계를 확인하고 있다”며 “스포츠공정위원회의 조사 후 징계 등을 검토할 예정”이라고 말했다.