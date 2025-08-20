부인 폭행, 소년원 발언 무죄 ‘불륜으로 부부싸움’ 발언은 유죄

[헤럴드경제=박지영 기자]지난 2021년 제20대 대통령 선거를 앞두고 당시 더불어민주당 대선 후보였던 이재명 대통령에 대해 허위사실을 유포한 혐의로 기소된 유튜브 채널 가로세로연구소의 강용석, 김세의 씨가 1심에서 벌금형을 선고받았다.

서울중앙지방법원 형사27부(부장 우인성)는 20일 공직선거법 위반(허위사실 공표) 혐의로 기소된 강 씨와 김 씨에게 각각 벌금 1000만원, 벌금 700만원을 선고했다.

검찰은 강 씨와 김 씨가 2021년 11월 9일 방송에서 이 대통령의 부인 김혜경 여사가 건강 문제로 응급실에 간 것을 두고 허위발언을 했다고 봤다. 이들은 ‘이재명이 부부싸움 중 김혜경을 폭행해 상해를 입혔다’, ‘부부싸움의 원인은 측근과의 불륜에서 낳은 혼외자 때문이다’라는 취지로 발언했다.

먼저 이들은 “안와골절은 광대뼈 쪽으로 주먹을 맞지 않고서는 어렵다. 이재명이 어지간해서는 일정을 취소하는 사람이 아닌데 다 취소하고 아내를 병간호했다”며 김 여사의 부상이 폭행 때문이라고 주장했다.

재판부는 해당 발언 중 ‘폭행 의혹’에 대해서는 무죄로 판단했다. 재판부는 “대선 준비로 바쁜 와중 모든 일정을 취소한 것에 기초해 매우 중대한 사정이 발생했을 것으로 추측이 가능하다”며 “당시 민주당이 불분명하게 말했고 언론에서 여러 의혹을 제기했던 것을 종합하면 부부 싸움은 추론 가능한 범위”라고 했다. 김 여사의 응급실행이 부부싸움, 폭행 등으로 인한 것 아니냐는 의혹을 제기한 것에 불과하다는 취지다.

다만 폭행의 원인이 불륜이라는 발언에 대해서는 유죄로 판단했다. 강 씨는 “새벽 1시 반에 그 정도로 싸울 일이 뭐가 있겠는가”라며 운을 띄웠고, 김 씨는 “이재명이 2002년 20대 여인 집에서 도피 생활을 했다”, “(측근)A가 이재명 캠프를 진두지휘한다. 그림자 여인이다”라고 말했다. 그러면서 이 대통령이 A와의 불륜관계를 통해 혼외자를 낳았고 그 사실을 김 여사가 알게 돼 다투던 중 폭행했다는 취지로 말했다.

재판부는 “2002년 도피 생활을 측근의 집에서 했다는 근거가 없다. 측근 자녀가 혼외자라면 유전자 검사 등으로 확인 가능하지만 객관적 근거가 제시되지 않았다”며 “피고인 강용석은 ‘상상’이라고 언급하지만 방송의 전체적인 맥락상 추론한 사실을 공표한 것으로 평가된다. 이유 있는 의혹 제기라고 볼 수 없다”고 했다.

김 씨가 해당 발언을 유도한 ‘공범’이라고도 판단했다. 재판부는 “당일 다룰 내용에 필요한 자료를 미리 준비해 두고 있었다. 방송에서 어떤 내용을 이야기할 지 사전 동의가 있었다”며 “피고인 김세의는 ‘강용석이 오래전부터 알고 있었지만 이야기 못했다’라고 언급하는 강용석의 언급을 유도했다”고 했다.

이 대통령이 과거 ‘소년원에 갔다’는 발언도 무죄로 나왔다. 강 씨는 2021년 5월, 12월 등 여러 차례 방송에서 이 대통령이 중·고등학교를 재학하지 않고 공장을 다니던 시절, 범죄를 저질러 소년원에 갔다는 취지로 말했다. 강 씨는 “이재명의 과거 중 제일 의문은 중학교, 고등학교가 비어있던 것”이라고 말했다. 이에 누리꾼이 ‘소년원 출신이라 검정고시 본 것’이라는 내용의 댓글을 달자 강 씨는 “소문이 났나요? 원래 오래된 소문”이라며 긍정했다.

재판부는 “(이재명에게) 좋지 않은 행적이 있다는 암시 내지 범죄 전력에 대한 의혹을 제기하는 것으로 보인다. 구체적인 사실 적시가 있다고 평가하기 어렵다”며 무죄를 선고했다. 구체적인 허위 사실을 공표한 것으로 보기 어려운 의혹 제기라는 뜻이다.

재판부는 “당시 가세연 채널의 구독자수, 시청자 수에 비추면 (발언의) 전파력이 상당했다”며 “강 씨는 혼외자 존재 등 민감한 부분에 관해 별다른 사실 확인 없이 공표해 죄질이 나쁘다”고 지적했다.