국회입법조사처 “고배당 요건 완화·세율 정합화 필요…포괄적 분리과세 검토해야”

[헤럴드경제=김용훈 기자] 한국 기업의 낮은 배당 성향과 주주환원 부진을 개선하려면 배당소득세 체계부터 손봐야 한다는 지적이 나왔다. 배당소득은 최고 45% 세금을 물리면서, 같은 주식 투자로 얻은 자본이득은 소액주주의 경우 사실상 비과세여서 투자 의사결정을 왜곡시키는 구조적 불균형이 고착화됐다는 것이다.

20일 국회입법조사처에 따르면 현행 금융소득 과세체계는 이자·배당소득이 연 2000만원을 넘으면 종합과세(6~45%), 이하면 분리과세(14%) 대상이 된다. 반면 상장주식의 자본이득은 대주주에 한해 과세돼 동일한 주식 투자에서 배당은 과세되고 차익은 비과세되는 불균형이 발생한다. 이로 인해 투자 의사결정이 왜곡되고 기업의 배당정책을 제약하는 요인이 되고 있다는 분석이다.

배당소득 이중과세 조정을 위해 한국이 채택한 임퓨테이션(배당세액공제) 제도 역시 완전한 효과를 거두지 못하고 있다. 배당세액공제율(10%)이 실제 법인세 실효세율과 일치하지 않아 불완전 조정에 그치고, 과세 구조 자체가 복잡해 행정 부담까지 초래한다는 지적이다.

정부는 이런 문제를 개선하기 위해 2025년 세제개편안에 고배당상장법인 배당소득 분리과세 제도를 담았다. 전년 대비 현금배당액이 줄지 않고 배당성향이 40% 이상이거나, 25% 이상이면서 직전 3년 평균 대비 5% 이상 증가해야 적용된다. 세율은 과세표준 2000만원 이하 14%, 2000만원 초과~3억원 이하 20%, 3억원 초과 35%로 구간별로 차등을 두었으며, 2026년 귀속분부터 3년간 한시 적용된다.

입법조사처는 이 제도가 배당 확대를 유인할 수 있다는 점에서 긍정적이라고 평가하면서도, 요건이 지나치게 엄격해 정책 효과가 제한될 수 있고, 고소득 구간에서는 자본이득보다 배당이 불리해지는 문제도 있다고 지적했다. 이에 따라 ▷고배당 요건의 현실화 ▷세율 정합성 확보 ▷세수 감소 대응 ▷이자소득 과세체계와의 정합성 검토 등이 보완 과제로 제시됐다.

특히 3억원 초과 구간의 분리과세율 35%는 동일 구간 대주주 자본이득세율(25%)보다 높아 수직적 공평성과 조세중립성을 저해할 수 있다는 점이 강조됐다. 또 증권거래세 인상으로 분리과세 도입에 따른 세수 감소를 일정 부분 보완할 수 있으나, 장기적으로는 거래세 인상 효과에 대한 면밀한 검토가 필요하다고 덧붙였다.

입법조사처는 궁극적으로는 고배당주식에 국한하지 않고 배당소득 전반에 단일세율을 적용하는 포괄적 분리과세로 나아가야 한다고 밝혔다. OECD 다수 국가가 복잡한 임퓨테이션 방식을 버리고 고전적(CL)·수정 고전적(MCL)·부분포함(PIN) 등 단순한 구조를 채택하고 있으며, 독일은 배당 일부만 과세하는 방식으로 배당과 자본이득 간 조세중립성을 달성하고 있다는 점을 참고할 필요가 있다고 제언했다.

국내 기업 배당 현황을 보면 2024년 결산 상장사 804개 중 564개(70.2%)가 현금배당을 실시했고, 배당총액은 45조5211억원으로 전년보다 10.6% 증가했다. 그러나 평균 배당성향은 34.7%로 전년 39.9%에서 5.1%포인트 떨어졌다. 기업 순이익이 26.9% 늘었음에도 배당성향이 낮아진 셈이다. 업종별로는 비금속업종이 85.6%로 가장 높았고, IT서비스업은 17.5%에 그쳤다.

입법조사처는 “단기적으로는 고배당상장주식 분리과세 제도의 요건과 세율 구조를 합리적으로 보완하고, 중장기적으로는 포괄적 분리과세로 전환해야 한다”며 “주식 자본이득과 배당소득 간 조세중립성을 높이고 이중과세 문제를 완화하는 세제 개편이 필요하다”고 강조했다.