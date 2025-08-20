강대임 UST 총장 기자간담회 운영·인재양성 전략 수립·발표 “AI 전문가 매년 100명 양성 2027년 AI 이수인증제 시행”

“성공 확률은 높지 않겠지만 학생들이 창업에 도전하다보면 연구에 대한 관점이 달라지고 글로벌 인재로 성장할 수 있는 계기로 작용할 것입니다.”

강대임 과학기술연합대학원대(UST) 총장은 지난 19일 서울 종로구의 한 식당에서 열린 기자간담회에서 임기 동안 학생창업 생태계를 구축하고 성공사례를 도출하겠다며 이같이 강조했다.

강 총장은 매년 5건의 학생 창업이 이뤄지도록 하겠다는 목표를 내걸었다. 그는 “재학생 정원의 5%가 창업 프로그램에 참여하도록 하고 매년 5건의 학생 창업이 이뤄지도록 이끌 계획”이라며 “이를 위해 재학생 창업 친화적 학사제도 도입, 창업 지원체계 구축, 국가과학기술연구회(NST)와 협력을 통해 창업 여건을 조성할 것”이라고 설명했다.

이어 “시장과 고객을 보지않는 기술개발은 의미가 없다. 창업을 해보면 연구에 대한 시각이 달라질 것”이라며 “학생 창업 활성화를 막고있는 제도적 걸림돌을 개선하고 인건비 예산 확보에도 힘쓸 계획”이라고 덧붙였다.

강 총장은 연간 100명의 인공지능(AI) 전문가 양성을 목표로 학생들의 AI 활용 역량을 적극적으로 강화해 나갈 계획이다. 이를 위해 ▷UST AI 전공 학생 장학금 신설·확대 ▷전공별 AI 교과목 확대 ▷2027년 신입생부터 전체 학생의 의무적 AI 이수인증제 시행 등을 추진한다.

그는 “AI 3대 강국 진입을 이끌 ‘소버린 AI 전문가’ 연 50명, 개별 연구분야에 AI를 전략적으로 활용하는 ‘AI 융합 전문가’ 연 50명을 양성할 계획”이라고 강조했다.

연구 기획부터 상용화까지 전주기에 걸친 ‘학생 연구책임자 경험 확대’도 추진한다.

강 총장은 “학생이 연구 아이디어 제안서를 작성해 발표하는 ‘프로포절 챌린지’를 시행할 것”이라며 “학생이 연구 총책임자가 돼 자기주도적으로 연구기획부터 성과 활용까지 전 과정을 총괄해 볼 수 있도록 연구비를 지원하는 영사이언티스 양성사업도 추진할 계획”이라고 설명했다.

이외에도 우수 외국인 졸업생의 국내 연구개발(R&D) 인재화에도 나선다. 우수 외국인 학생의 유입 및 정착을 지원하고 장학금 신설 등 향후 매년 20명 이상의 외국인 졸업생이 국내 기업에 취업하도록 할 계획이다.

강 총장은 “기술적 전문성을 넘어 다양한 산업·사회·경제 분야에서 지속 가능한 변화를 이끌어낼 수 있는 인재 양성이 목표”라며 “점차 고령화되고 있는 과학기술 분야 정부출연연구기관에 UST 학생들이 젊은피 역할을 할 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.

구본혁 기자