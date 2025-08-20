[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 동작구(구청장 박일하·사진)가 365일 24시간 언제든지 일자리 상담 예약을 할수 있는 문자 서비스를 도입한다.

‘24시 일자리톡’ 서비스는 지난 13일부터 17일까지 5일간 시범운영을 거쳐, 18일 정식 운영에 들어갔다. 일자리 지원시설인 ‘동작취업지원센터’와 함께 운영되며, 낮 시간대 전화나 방문 상담이 어려운 구민 누구나 이용할 수 있다. 이용 방법은 대표번호로 문자 메시지를 보내면 된다. 센터에서 1일 내(공휴일 제외) 문의 내용 확인 후 전문상담원을 연결해 준다.

상담을 통해 맞춤형 취업 정보 제공은 물론, 구인 기업과의 취업 연계까지 원스톱으로 지원받을 수 있다.

구는 동작취업지원센터 활성화를 위해 카카오 채널도 운영하고 있다. 일자리, 취업 교육, 구정 소식 등 다양한 정보를 지속적으로 안내하며 주민들의 취업을 실질적으로 돕고 있다.

□ 박일하 동작구청장은 “동작구 ‘24시 일자리톡’ 서비스를 통해 구민 누구나 편리하게 일자리 상담을 받을 수 있길 바란다”라며, “청년부터 어르신까지 세대를 막론하고 일하고자 하는 모든 주민이 경제활동을 지속할 수 있도록 앞으로도 다양한 지원을 아끼지 않겠다”라고 말했다.