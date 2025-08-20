항생테크등 3대지수 두자릿수 상승 생산·투자·소매판매 6월 지표 하회

중화권 증시가 8월에도 신고가 행진을 이어가는 반면 실물경제 지표는 부진해 양측 간 괴리가 연중 최대라는 평가가 나왔다. 중국 경제 내 물가 하락(디플레이션) 현상 심화와 함께 국내 투자자도 매도세로 돌아선 가운데, 증권가에선 올해 하반기 중화권 증시에 대해 지수보다는 업종·종목별 대응에 나서는 게 보다 효과적이라는 조언이 나온다.

20일 인베스팅닷컴에 따르면 중화권 3대지수(항생테크지수·상해종합지수·심천종합지수)는 최근 들어 급격히 상승했다. 항생테크지수, 상해종합지수, 심천종합지수의 2~8월 사이 등락률은 각각 18.11%, 14.69%, 16.54%로 두자릿수 상승세를 기록했다. 특히 항생테크지수는 최근 1년새 약 60% 올랐다.

이와 달리 7월 중국 주요 실물 지표는 일제히 둔화했다. 중국 금융정보 제공업체 윈드(Wind)와 하나증권에 의하면 ▷산업생산(6.8%→5.7%) ▷서비스업생산(6.0%→5.8%) ▷고정자산투자(2.8%→1.6%) ▷소매판매(4.8%→3.7%) 등이 모두 전월 대비 하락했다.

중국의 실물경제가 부진하니 국내 투자자들의 중화권 주식 매도세도 이어졌다. 한국예탁결제원 증권정보포털 세이브로에 따르면 지난 5월 중화권 증시에서 총 4525만달러(약 628억4300만원)를 순매수했던 국내 투자자들은 6월부터 매도세로 전환, 1억53만달러(약 1396억1600만원)를 순매도했다. 8월 현재까지 매도세가 이어지고 있다.

이처럼 중화권 증시와 실물경제가 엇갈리는 상황에 대해 시장 전문가들은 주의를 기울이고 있다.

김경환 하나증권 연구원은 둘 사이 괴리가 ‘연중 최대’라고 표현하면서, 내수 지표가 예상치를 하회하면서 하반기 중화권 증시 상승 에너지도 약화할 것이라고 판단했다.

김 연구원은 “상반기 중국 펀더멘탈은 수출과 내수 기반의 5%대 성장률, 적극적인 디리스킹 정책 등이 극대화되며 주식시장에 우호적으로 작용했으나 안정과 구조 전환 위주의 정책이 올해 3분기 증시의 뒷심을 약화시킬 수 있다”고 했다.

향후 중국 투자 전략에 대해서는 김 연구원은 “지수보다는 업종과 종목 대응을 권고한다”며 “기술주(AI·로봇·방산), 공급개혁 수혜(철강·친환경), 신소비 대장주 등이 견조할 것”이라 내다봤다.

중국 정치 체제 차원의 원인도 거론됐다. 김학균 신영증권 센터장은 “후진타오 전 중국 국가주석 집권 당시에는 ‘국퇴민진’(국영기업이 퇴하고 민간기업이 약진)이었는데, 시진핑 체제에서는 ‘민퇴국진’이 됐다”고 지적했다.

중국의 경제가 시장보다는 국유기업 중심으로 가니 일부 기업은 밸류체인에서 기회를 잡았지만, 경기 전반의 비효율성은 오히려 더 커지고 있다는 우려도 더해졌다. 중화권 증시와 실물경제 사이 괴리가 좁혀질 가능성에 대해 김 센터장은 “시장 중심으로 가야 경제의 비효율성이 줄어드는데 중국의 거버넌스가 그쪽은 아니니 힘들다”고 일축했다. 경예은 기자